銀行財報再報喜 花旗Q1獲利優預期

股票交易業務激增，帶動花旗集團（Citigroup）上季獲利衝高，擊敗市場預期。

花旗15日表示，上季整體營收攀升3%至216億美元；淨利強彈21%至41億美元、或每股盈餘1.96美元，優於分析師預期。

與此同時，集團五大部門均出現成長。市場部門而言，股票營收跳升23%、固定收益營收也勁揚8%。執行長范潔恩（Jane Fraser）大力改革的財富部門，上季營收激增24%至破紀錄的21億美元。

美國總統川普的關稅政策，使不確定性加劇，促使投資人在上季調整投資組合，帶旺股票交易。但華爾街高層警告，關稅導致經濟前景出現烏雲，並引發衰退恐懼。川普在本月初發布全面性關稅，一度重創銀行股。