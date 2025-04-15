美銀財報優預期 股票交易營收寫單季歷史高
繼摩根大通、高盛財報報喜後，美國銀行（BofA）上季盈餘也擊敗市場預期，主要是年初市場動盪，使美銀的股票交易部門繳出季度空前佳績，激勵美銀15日盤前股價一度走高2%。
美銀15日公布，第1季營收揚升6%至274億美元；獲利走高11%至74億美元、相當於每股盈餘0.9美元，優於市場預期，主因上季股票交易營收大增17%至21.8億美元，為歷來最佳單季成績。而固定收益、貨幣、商品部門營收也接近外界預期，達34.6億美元。
美銀的銷售暨交易部門，連續12季營收出現年增。執行長莫尼罕（Brian Moynihan）指出，企業客戶表現出色，消費者也展現韌性、持續支出並維持強健的信用品質。但迫在眉睫的問題是，隨著通膨長期持續、關稅上路、經濟信心減弱，這種狀況能否繼續？
這家全美第二大銀行同時表示，上季淨利息收入（NII）攀高2.9%至144億美元，增幅高於分析師估計的2.3%。NII是銀行貸款收入與存款開支間的差額。
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