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全球投資者悲觀程度30年之最 尚未完全反映在資產配置

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美銀對全球基金經理人的調查，顯示投資人對經濟前景的看法為30年來最悲觀。歐新社
美銀對全球基金經理人的調查，顯示投資人對經濟前景的看法為30年來最悲觀。歐新社

美國銀行（BofA）的調查顯示，全球投資人對經濟前景的看法是30年來最悲觀，但這種負面情緒尚未完全反映在其資產配置上，可能意味著美國股市還會再跌。

根據美銀對全球基金經理人的調查，82%受訪者預期全球經濟將走弱，為30年來最高；42%認為美國經濟可能陷入衰退。調查還顯示，有意減少投資美股的人數創下紀錄新高。

以哈奈特（Michael Hartnett）為首的美銀策略師在報告中說，基金經理人「對整體經濟極度悲觀，但對市場表現卻並未極度悲觀」。他們並表示，「恐慌情緒高峰」尚未反映在現金配置上，目前現金占資產配置4.8%，通常需要升至6%。

美國貿易政策的高度不確定性和金融市場波動性的加劇，令股票投資人感到不安。73%的受訪者表示「美國例外論」已攀頂，對美元和美國企業獲利前景評等為2006/07年以來最差。

美銀的調查說，4月有36%受訪者淨減持美國股票，相形之下2月有17%增持美股，兩個月降幅為該調查有史以來最大。由於擔心川普總統的貿易戰將傷害經濟成長，美國股市今年表現不佳。

標普500指數已從本月的低點反彈，但今年迄今仍跌8.1%，表現落後於歐洲和中國等股市大盤指數。美銀策略師預期，標普500指數短期內將徘徊於4月的低點，並警告「若想要大漲，需大幅降低關稅、聯準會大幅降息，或經濟數據展現韌性」。

美銀是在4月4至10日對全球164名基金經理人進行調查，受訪者管理的資產總額為3,860億美元。

投資人 美國 美股

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