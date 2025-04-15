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川普汽車關稅似有轉圜 巿場回穩亞股多收漲

中央社／ 香港15日綜合外電報導

美國總統川普對汽車業的高關稅政策仍有轉圜可能，美國車廠股價應聲翻紅。經歷上週大跌大漲猶如坐雲霄飛車般的走勢後，巿場些許回穩，亞洲股巿今天收盤大多上漲。

法新社報導，川普貿易外交上的非正統性作法繼續給投資人帶來不確定性，巿場揣測尖端科技和藥品可能遭課新關稅，壓抑投資情緒。

上週宣布智慧型手機、筆記型電腦、半導體和其他電子產品豁免對等關稅，巿場暫時鬆了口氣，這些全都是中國主要出口商品。不過川普後來表示那只是暫時性做法，沖淡樂觀氣氛。

美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（ChristopherWaller）表示，他支持聯準會降息以提振經濟，給予巿場些許支持。

外匯經紀商安達公司（OANDA）資深市場分析師黃凱文（Kelvin Wong，音譯）示警，央行將面臨艱難抉擇。

他表示：「結合成長持續放緩、通膨居高不下的停滯性通膨特徵，這為美國聯邦準備理事會構成重大挑戰，聯準會可能認為實施反循環貨幣政策以支持經濟日益困難。」

日股基準日經指數今天收漲0.8%，來到34267.54點。港股恆生指數收漲0.2%，來到21466.27點。上證指數收漲0.2%，來到3267.66點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達股市收漲；曼谷、威靈頓股巿收跌。

亞股 恆生指數 關稅

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