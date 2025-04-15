非洲最大黃金生產國禁止外國人交易 疑劍指非法採礦中國人

迦納今天宣布將禁止所有外國人在當地黃金市場交易，這是政府的全面改革措施之一，旨在增加外匯儲備和穩定當地貨幣。專家指出，此舉向規避當地法律的外國勢力發出強烈訊息。

法新社報導，迦納當局這項禁令將在5月1日生效，並賦予新成立的國家機構「迦納黃金委員會」（GoldBod）獨家權力，以監管迦納的手工暨小規模金礦開採，因為非法採礦已成為該國的主要問題。

據報導，許多中國人活躍於迦納的非正規採礦和貿易生態中，屢次被控與迦納人共同從事非法活動，包括未經授權的黃金出口及導致環境惡化。

迦納是非洲最大的黃金生產國，其1/3以上的黃金產量來自小規模礦工。行業專家認為，政府這項做法可能改變迦納價值數十億美元的手工暨小規模採礦（Artisanal and small-scale mining，ASM）產業。

但非法採礦一直是迦納政治選舉活動中的主要議題，能激起民眾情緒，歷屆政府都矢言要解決因此造成的環境破壞和收入損失。

上述產業為迦納100多萬人提供生計，但由於走私、不安全做法和非法外國資金參與，尤其是中國人的涉入，該產業長期以來一直備受當局關注。

礦業管理顧問克羅比亞（Nana Asante Krobea）告訴法新社：「這是迦納政府近年來為重新控制（小規模）黃金價值鏈而採取的最果斷措施之一。」

克羅比亞指出：「這向多年來一直規避當地法律的外國勢力--尤其是中國工作人員--發出強烈的訊息。」