南韓遭美列「敏感國家」今生效 恐影響雙方能源科技合作

韓聯社報導，美國能源部將南韓列入「敏感國家名單」15日正式生效。由於先前1名承包商職員試圖將核反應爐設計圖攜帶至南韓，並與某位未具名的外國官員接觸，讓美國前總統拜登於今年1月卸任前將南韓列入「敏感國家名單」，此舉恐阻礙首爾與美國盟友在核能、能源及尖端科技等領域的深入合作。

按規定，南韓人士今後若要訪問美國能源部及其下轄的17個研究所，須接受身分確認等程序；美方人員若要訪問南韓或與首爾接觸，也須額外進行安全查核。

報導指出，儘管美國政府表示將持續與南韓在科學與產業等領域密切合作；南韓卻憂心，美國在科學合作上對待盟邦南韓的態度實際上與北韓相似，恐對美韓同盟產生象徵性的影響。

報導還說，首爾此次被列入名單中等級最低的「其他指定國家」。雖然南韓產業通商資源部長安德根3月曾赴美與能源部長萊特（Chris Wright）協商，卻仍未能阻止名單正式生效。

南韓列入名單原因是基於「國家安全、核不擴散及防止恐怖主義支援」等考量。包含北韓、中國大陸、俄國都曾榜上有名。首爾表示正透過部長級官員積極交涉，惟因美方須經年度審查等內部程序，短期內難以自名單中移除。