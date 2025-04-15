員工著裝影響業績？星巴克規定咖啡師穿黑上衣凸顯綠圍裙 工會譏
星巴克（Starbucks）14日宣布更新員工著裝要求，為凸顯出標誌性的綠圍裙，規定北美門市咖啡師的衣著必須簡化顏色，只能穿純黑色上衣。這是改造品牌形象以提高銷售的廣泛計畫其中一環。
新規定5月12日起生效。這與過去讓咖啡師隨意穿著任何顏色上衣的做法不同。星巴克將免費提供兩件襯衫，但也允許咖啡師穿自己的黑色衣服，長短袖皆可，圓領套頭衫、有領馬球衫或扣領襯衫不限。
此外，長褲顏色也縮緊限制，深深淺淺的卡其褲、黑色或藍色牛仔褲，但排除先前允許的灰色和棕色。
但星巴克勞工聯合會（ Starbucks Workers United）批評此舉，呼籲資方專注於達成集體談判的協議。談判代表Jasmine Leli表示，星巴克把不能改善公司營運的限制性著裝要求當成優先事項是輕重不分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言