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IDC：蘋果為避關稅 iPhone首季拉貨急增10%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
iPhone 16 智慧手機在蘋果商店內展售。 路透
iPhone 16 智慧手機在蘋果商店內展售。 路透

市研機構IDC說，蘋果公司（Apple）iPhone的首季出貨量激增10%，部分原因是蘋果趕在美國預料對中國大陸商品加徵關稅前加速出貨。

根據IDC的數據，蘋果iPhone今年1月到3月出貨量增加到5,790萬支，高於去年同期的5,260萬支。IDC指出，出貨激增10%不全然是市場需求突然大增，因為蘋果自己也急於囤貨，以盡可能抵銷來自中國大陸商品要被課高關稅的影響。

IDC指出：「供應面的激增，目的在減輕可能的成本增加與混亂，這有效地膨脹第1季的出貨數字，這數字超過基於消費者需求所預期的水準。」

蘋果iPhone第1季的出貨量雖然整體是成長的，但在中國大陸市場呈現下降。IDC表示，主要是因為中國大陸政府對手機的補助，排除iPhone的Pro機型。

投資人必須等到5月1日蘋果發布上季財報時，才能更清楚掌握今年第1季iPhone銷售的實際狀況。

IDC數據顯示，全球第1季智慧手機整體出貨量成長1.5%至3.05億支。除了蘋果外，其他智慧手機業者的出貨大多持平，小米成長2.5%，但Oppo減少約7%。南韓三星電子出貨量約6,100萬支，市占約20%居冠；蘋果iPhone市占率為19%。

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