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李顯龍：美中貿易問題緊張加劇 穩定外部環境已不再

中央社／ 新加坡15日專電
李顯龍資料照。（美聯社）
李顯龍資料照。（美聯社）

新加坡政府下修2025年經濟成長率預測，國務資政李顯龍指出，接下來5年至10年世界局勢不確定性將非常高，外部環境也變得不再友善，可以預見美中之間的緊張關係會因為貿易問題進一步加劇。

李顯龍昨晚在全國職工總會中心發表談話，聯合早報等媒體報導，他指出，美國川普政府的對等關稅政策影響範圍廣泛，接下來5年至10年的不確定性將會非常高，外部環境也變得不再友善。

李顯龍表示，新加坡過去面對亞洲金融風暴、全球金融危機及疫情等挑戰，總能「咬緊牙關沉著應對，最終成功渡過難關」，這是因為新加坡內部團結、採取措施解決問題。

談及全球經貿體系的變化，他提及，過去新加坡在走出困境後，就能迅速融入貿易體系，經濟等方面繼續取得增長表現。如今這樣的外部條件已不復存在，對於就業和經濟造成影響，呼籲新加坡人做好心理準備。

報導指出，他說，美國正在尋求並推動一個根本上不同的世界，這樣的做法不是雙贏，而是一輸一贏，換句話說，美國關心自己是否得利，並不在意其他國家是否也能從中受益。

新加坡今年將舉行大選，幾乎可預期執政黨在選舉中將會繼續占優勢，如同新加坡自1965年獨立以來每場選舉的結果。不過黨的得票率將成為評估政府支持度的指標。

新加坡貿工部（MTI）昨天公布的初估資料顯示，預估今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。李顯龍說，貿易戰會衝擊各行各業、顛覆商業運作，從地緣政治角度來看，可以預見美中之間的緊張關係會因為貿易問題進一步加劇，也意味著新加坡所處的地區將變得不那麼穩定，「我們必須更加努力地與（美中）兩國都保持友好關係，同時也要尋找自己的發展道路」。

為應對這些不確定性，報導指出，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇將領導由政府經濟機構、新加坡工商聯合總會、新加坡全國僱主聯合會以及全國職工總會組成的行動小組，協助產業適應新的經濟環境。

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