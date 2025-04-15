Meta反壟斷案開庭 祖克柏親上火線作證

Meta執行長兼共同創辦人祖克柏今天在美國一場具指標意義的反壟斷審判中出庭作證；他的社群媒體公司被控濫用市場力量，在Instagram和WhatsApp成為競爭對手前就將其收購。

綜合法新社與路透社報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）律師主張，Meta前身臉書公司（Facebook）吞噬了所謂的競爭威脅。

祖克柏（Mark Zuckerberg）身穿深色西裝、搭配淺藍色領帶冷靜地回應提問，同時尋求反駁相關指控。Meta被控在10年前收購這些公司，以消除社交媒體平台之間的競爭。

庭上有人向祖克柏出示臉書公司2011年的內部電子郵件，當中警告，Instagram在智慧型手機上竄紅，可以輕易複製他的社群媒體網絡所能提供的東西。

另一封2012年關於收購Instagram的電子郵件則建議，在臉書開發自有新產品的同時，只須維持Instagram正常運作，不必改善任何功能，以避免關閉Instagram讓用戶不滿。

祖克柏對這些郵件交流輕描淡寫，說這是在Instagram相關計畫成形前的初步討論。

此案可能迫使Meta放棄Instagram和WhatsApp，而這兩者自從被收購以來已發展成全球熱門應用程式。

聯邦貿易委員會律師馬西森（Daniel Matheson）在開場陳述中說：「他們認定競爭太難，把對手買下來比和他們競爭來得簡單。」

Meta律師韓森（Mark Hansen）則反駁，在美國「透過收購來改善與壯大被併購的公司」並不違法，這就是臉書所做的事。

此案核心在於臉書2012年斥資10億美元買下Instagram，Instagram當時是規模不大但前景看好的照片分享應用程式，如今擁有20億活躍用戶。

聯邦貿易委員會引用祖克柏的一封電子郵件，當中顯示祖克柏以「真的很可怕」來形容Instagram的崛起，還說「這就是我們可能想要考慮為此砸下重金的原因」。

聯邦貿易委員會主張，Meta在2014年以190億美元收購WhatsApp一案也遵循相同模式，認為祖克柏擔心這款通訊應用程式可能會轉型成一個社群網絡，或者被競爭對手收購。

Meta的辯護律師反駁說，正是因為公司投入巨額資金，Instagram與WhatsApp才能發展成如今的規模，並強調Meta自己的應用程式供用戶免費使用，仍面臨激烈競爭。

聯邦貿易委員會還指出，Meta的壟斷勢力可以從用戶體驗嚴重降級看出，有太多廣告和產品變動。

法庭攻防戰的關鍵將在於聯邦貿易委員會如何界定Meta的市場地位。

美國政府主張臉書和Instagram在提供親友聯絡的應用程式中具有主導地位，這類應用程式不包括影音平台TikTok和YouTube。

但Meta不這麼認為。一名發言人說：「審判中的證據將顯示全球每個17歲青少年都知道的事：Instagram、臉書和WhatsApp與中國TikTok、YouTube、（社群媒體平台）X、（通訊服務）iMessage等許多其他對手競爭。」

律師班奈狄克（Brendan Benedict）在網路創作平台Substack上表示：「Meta若能把相關市場界定得愈廣…就愈有可能打贏聯邦貿易委員會的訴訟。」