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貝森特：不認為主權國家拋售美債 白宮今秋面試Fed主席候選人

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。路透

美國財長貝森特淡化了最近債市出現的拋售，反駁了有關其他主權國家拋售所持美國公債的猜測，他同時表示如有必要，美國財政部擁有處理錯配情況（dislocation）的工具。此外，貝森特也談到，白宮將於今年秋天開始面試聯準會主席鮑爾的繼任人選。

貝森特周一（14日）訪問阿根廷布宜諾斯艾利斯時，接受彭博電視訪問。他說：「我不認為外國投資人正在拋售（美債）。」他提到，上周的10年期和30年期公債標售中，外國投資者的需求是增加的。

貝森特重申，他對債市下跌的解讀是，那主要是市場「去槓桿」的結果。他強調，下跌的背後，「我沒有證據顯示是主權國家所為」。

他認為現在還遠不是必須採取行動的時候。但如果真的需要，他說：「我們有一大套工具可以運用。」可用的工具包括財政部的較舊證券回購計畫。「如果我們想要，我們有能力提高回購規模。」

美國財政部去年開始固定執行公債回購，這是自2000年到2002年間實施以來，首次再啟回購計畫。主要是為了改善流動性，財政部買回交易不像新券那麼頻繁的老券。

美國公債上周創2001年以來的最大單周跌幅，同時伴隨著美元的下跌。一些市場參與者認為，這代表全球對美國資產的信心下降。

當被問到最近一次與聯準會主席鮑爾的會議中，二人是否討論過對美債市場的擔憂，貝森特表示，「具體而言，我們是否討論過採取應急方案？我認為我們遠不到那個地步」。

再被追問鮑爾是否擔心債市狀況，貝森特說，如果鮑爾真的擔心，「我想我們早就聽到聯準會主席講話了」。貝森特說，他每周都與鮑爾共進早餐，談論各種各樣的事情。

關於鮑爾的接替人選，貝森特表示，白宮將會在今年秋季某個時間點，開始面談幾位候選人。鮑爾的任期到明年5月。貝森特再次強調，他尊重聯準會進行貨幣政策決策的獨立性。先前美國總統川普已多次向聯準會施壓，要求降息。

貝森特說，他並不擔心川普會趕鮑爾下台或挑戰聯準會的獨立性。但他確實認為，聯準會作為銀行監管者的角色有更多討論的空間。

美債 美國 聯準會 鮑爾

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