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因應貿易戰衝擊 南韓再砸7兆韓元力挺晶片在內策略產業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓官方對本國晶片業支持規模將高達33兆韓元。路透
南韓官方對本國晶片業支持規模將高達33兆韓元。路透

南韓政府周二發布聯合聲明指出，將再投入7兆韓元（約新台幣1,453億元）支持本國晶片業在內策略產業，以因應貿易戰衝擊，整體支持規模將因此擴大至33兆韓元（新台幣6,848億元）。

新增的經費將用於建設基礎設施，並投資晶片、面板、電池和生技等策略產業的中型企業。其中，晶片業可望額外獲得3兆韓元的低利貸款，使晶片領域到2027年挹注的規模突破20兆韓元。

這項方案也著重培育本地人才，並吸引海外研究人員參與及擴大合作專案。

南韓政府已於去年6月宣布一項26兆韓元的支持方案，涵蓋融資、稅負和行政協助。但官員坦言，在本國晶片業競爭力日益脆弱、川普貿易政策變數升高的情況下，仍有加碼的必要。

南韓 川普 晶片 生技

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