油價持穩 但展望遭看淡…金價創新高後回落

國際油價周一（14日）維持穩定，雖然川普政府暫時豁免手機、電腦等電子產品關稅提振了金融市場人氣，但被美國與伊朗核談判取得進展所抵銷；金價小跌，在市場風險情緒改善之際，金市有出現獲利了結的跡象。

原油維持穩定

布蘭特原油6月期貨收高12美分，漲幅0.2%，報每桶64.88美元；美國西德州中級原油（WTI）5月期貨收高3美分，報61.53美元。

美國和伊朗周六進行了核談判，雙方都表示會談是建設性的，這提高了伊朗這個石油輸出國組織（OPEC）成員國原油供應增加的可能性。

在需求方面，交易人士正在努力評估快速變化的前景。OPEC將需求成長預測下調約每日10萬桶，此前美國能源資訊局（EIA）調降幅度更大。一些銀行也下調了油價預期，摩根大通現在預期今年布蘭特原油每桶66美元。

黃金價格下跌

現貨金價14日收盤下跌0.82%，報每英兩3,210.93美元，不過盤中一度突破3,245美元創下新高。

關稅擔憂驅動套利交易帶來的實物黃金湧入美國交易所倉庫的現象正在逐步逆轉。近幾個月來，貴金屬可能被納入貿易關稅範圍的風險，導致紐約商品交易所（Comex）的金價相較於全球基準價格出現大幅溢價。這一罕見的價差激勵交易商將黃金運往美國以進行套利，價值數以百億美元的黃金流入美國，數量之多甚至扭曲了美國的貿易數據，並將Comex庫存推至歷史新高。

然而本月稍早，華盛頓方面確認黃金將豁免於總統川普的關稅，這也意味著套利機會已經結束。在失去將黃金存放在美國倉庫的動機後，這些金屬可能會被轉運至其他交易中心。上周，Comex的黃金庫存連續每日下降，其中周五的單日流出規模為一年多來最大，價值約7億美元。

高盛仍然是最看好黃金的大銀行，將年底黃金價格預測上調至每英兩3,700 美元，理由是央行需求強於預期，且經濟衰退風險加劇推升黃金ETF的資金流入。

世界黃金協會的數據顯示，4月迄今為止，流入中國實貨黃金交易所交易基金 (ETF) 的投資已超過第1季的總流入，並超過了美國黃金ETF的流入量。

現貨銀上漲0.1%，至每英兩32.27美元；白金上漲1%，至每英兩952.1美元；鈀金漲4.6%，至每英兩957.27美元。