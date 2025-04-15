標普500指數出現「死亡交叉」 3年來首見 後市可能走向為何？

美股標普500指數周一雖然上漲，卻出現「死亡交叉」訊號——50日移動平均線向下穿破200日移動平均線——為2022年3月以來首見。技術分析師通常將死亡交叉視為跌勢將加重的訊號。

雖然該指數過去出現死亡交叉後，通常會進一步下跌，但這種痛苦往往短暫。數據顯示，標普500指數的總體平均會在3個月、6個月和12個月後走高，增幅分別為2.5%、4.2%和5.8%。

美銀證券首席技術策略師Paul Ciana說，標普500指數的死亡交叉，對後市的影響並無定論。一個關鍵是，收盤時的200天移動平均線在過去五個交易日是否下跌。如果是，可能表明股市在不久的將來會有更大的走低空間。

根據Ciana，這可能是該指數恐重新測試上周2025年低點的明確訊號。

Piper Sandler首席市場技術人員Craig Johnson就比較樂觀。他的研究表明，死亡交叉是滯後指標，比較傾向於暗示「快速反彈」可能即將到來。

根據道瓊數據，最近的死亡交叉對標普500指數接下來的走向，描繪出一幅憂喜參半的畫面。該指數在2022年3月14日最近一次死亡交叉的3個月後、半年和一年後，分別下跌10.5%、5.4%和6.1%。但在2020年3月30日的死亡交叉之後，股票3個月後、半年和一年後，分別大漲18%、28%和50%。