台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價16.9%

台積電ADR周一（14日）下跌0.8%，收在155.84美元，較台北交易溢價16.9%。

美國股市周一收盤走高，蘋果（Apple）為標普500 指數帶來最大提振，因白宮免除對智慧手機和電腦課徵的新關稅，美國總統川普還說他考慮豁免進口汽車和零組件關稅。

道瓊工業指數上漲312.08點，漲幅0.8%，報40,524.79點；標普500指數上漲42.61點，漲幅0.8%，報5,405.97點；那斯達克綜合指數上漲107.03點，漲幅0.64%，報16,831.48點。

費城半導體指數小漲0.3%，英特爾（Intel）和美光分別上漲2.9%和2.1%，輝達（NVIDIA）跌0.2%。

台灣加權股價指數周一小跌15.68點，收在19,513.09點。台積電跌2.7%，收在865.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 134.34 -0.96 132.50 +0.64

中華電 CHT 129.22 -1.14 127.50 +1.35

台積電 TSM 1,011.21 -0.79 865.00 +16.90

聯電 UMC 44.64 +0.15 44.30 +0.77

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據