蘋果帶動道瓊漲逾300點 市場因關稅暫緩喘息但疑慮仍在
美國股市周一收盤走高，蘋果（Apple）為標普500 指數帶來最大提振，因白宮免除對智慧手機和電腦課徵的新關稅，美國總統川普還說他考慮豁免進口汽車和零組件關稅。
道瓊工業指數上漲312.08點，漲幅0.8%，報40,524.79點；標普500指數上漲42.61點，漲幅0.8%，報5,405.97點；那斯達克綜合指數上漲107.03點，漲幅0.64%，報16,831.48點。
費城半導體指數小漲0.3%，英特爾（Intel）和美光分別上漲2.9%和2.1%，輝達（NVIDIA）跌0.2%，台積電ADR跌0.8%。
上周五晚間公布的一份公告顯示，智慧手機、電腦、記憶晶片和其他幾類產品將豁免本月實施普遍對等關稅。此消息提振科技股，川普周一下午又表示，他正在考慮暫停徵收部分關稅來幫助汽車公司。
蘋果股價上漲2.2%，川普還說他最近「幫了庫克和整個生意一個忙」。戴爾大漲4%，惠普上漲2.5%。福特汽車上漲4.1%，通用汽車（General Motors）上漲3.5%。
儘管市場信心為之一振，但川普政府淡化了豁免舉措，警告仍將對一系列高科技產品加徵關稅，推動重塑整體貿易政策。川普周日表示，他將在本周宣布半導體進口關稅稅率。
Pepperstone的研究策略師Quasar Elizundia說：「這種不夠明確的情況，以及即將到來的特定產業關稅，實際上限制了股市進一步上漲。」
有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）下跌至 30.89，為 4 月 3 日以來的最低收盤水準。
不過，技術分析師指出，標普500指數目前正處於「死亡交叉」，這通常是一個信號，表明短期的回落可能演變成長期的下跌趨勢。當 50日均線向下穿過200 日均線時，就會出現死亡交叉。
美國企業已經開始公布2025年第1季財報，由於關稅問題箭在弦上，業者可能不會給出太多指引。
高盛上漲1.9%，該公司公布第1季獲利成長。
製藥股上漲，輝瑞製藥表示將終止實驗性減肥藥的開發，股價收盤上漲 1%。
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