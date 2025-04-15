輝瑞新減重藥研發喊卡

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
。路透
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輝瑞（Pfizer）表示將停止開發GLP-1日用口服減重藥，主因是這款名為Danuglipron的新藥，可能在測試過程中，引發一名病患的肝損傷。

CNBC報導，輝瑞發言人14日在聲明中強調，這名病患並未經歷任何與肝臟相關的症狀或副作用，且其肝酵素在停用該藥物後已「迅速恢復」。

這為輝瑞研發GLP-1藥物的挫敗再添一筆，該公司試圖在日漸蓬勃的GLP-1市場中占得一席。這類藥物模仿某些胃腸賀爾蒙，以助降低食慾及穩定血糖。目前這類減重藥仍以每周注射的劑型為主，各家藥廠競相推出更便利的產品，輝瑞也在其列，但遠落後於禮來（Eli Lilly）及諾和諾德（Novo Nordisk）。

一些華爾街分析師預測，GLP-1減重藥產業在2030年代初期，市場規模將超過1,500億美元。

這並非該款藥物研發首度受挫。2023年12月，輝瑞也停止了兩日一錠口服藥的研發，因兩名病患在測試中期出現耐受性問題。

減重 輝瑞 食慾

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