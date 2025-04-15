看空美元 避險基金押日圓

美國總統川普紛亂的關稅措施牽動匯市，美元連續第五個交易日走貶，避險基金則增加日圓升值押注。

追蹤美元兌一籃子六種貨幣的DXY美元指數十三日盤中下滑百分之○點六四至九十九點四五，該指數上周大跌百分之二點八，因美中貿易緊張局勢升級和對全球經濟成長的擔憂加劇影響。

儘管川普政府周末暫時讓智慧手機、筆記型電腦和記憶體晶片等商品豁免於關稅，但川普稍後又表示將對消費電子產品與半導體徵收特定關稅。

Sparebank 1 Markets外匯策略師切科夫表示，「美元要想持續走升，必須在貿易戰對美國經濟造成持久傷害之前，迅速和平解決貿易戰」，「隨著川普關稅的影響在消費、通膨和就業等硬數據中顯現，未來幾個月美元將繼續走弱」。

投機交易 增美元空頭部位

根據彭博調查，近八成受訪者預測美元未來一個月進一步走弱，看空比率是從二○二二年有調查以來最高。一項衡量美元波動性的指標仍接近兩年來高點；美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至四月八日當周，投機交易者增加了對美元的空頭部位。

摩根大通分析師表示，投資人仍對美元悲觀，尤其是相對於日圓和歐元，因為美國經濟仍有可能陷入衰退。瑞穗銀行預期，美元在貿易加權基礎上可能還會再貶值百分之五，然後才會出現反彈，這與二○一七至二○一八年及疫情期間的情況類似。

高盛分析師在報告指出，「這些關稅的設計和實施應該不利美元，因為它們侵蝕消費者和企業信心」。

歐元升值 10年來最快速度

另一方面，關稅相關避險需求，加上市場重新評估日本央行升息路徑，槓桿基金對日圓的看漲程度達到二○二一年一月以來之最。日圓在昨天盤中一度升值百分之○點九，報一四二點二五日圓，逼近上周五觸及的去年九月以來最強水準。歐元匯率以十年來最快的升值速度也引發關注，交易員押注歐元兌美元將升抵一點二美元，分析師則競相上調對歐元的預測。

此外，避險需求升溫也帶動金價走勢，現貨金價昨天盤中漲至每盎司三二四五點七五美元，續創新高，超越上周五盤中締造的紀錄，隨後回檔至三二三九點八美元價位。金價上周漲幅逾百分之六，今年來大漲超過百分之廿，反映川普貿易政策衝擊美國股債市與美元，投資人擔心全世界經濟衰退，資金湧向黃金避險。瑞銀集團昨決定上調未來十二個月金價目標至每盎司三五○○美元。

高盛在十一日發布的報告中，將今年底金價預估調升至每盎司三七○○美元，高於先前預估的三三○○美元，預料明年中達到四千美元，理由是央行對黃金需求比預期強勁，經濟衰退風險使流入黃金ETF的資金增加。

高盛預期，央行每月購買八十噸黃金，高於先前假設的七十噸。此外，最近債券市場的壓力，以及黃金上漲，顯示黃金在針對經濟衰退風險避險方面具有「獨特」優勢。

油價走跌 明年恐探40美元

原油價格方面，兩大原油期貨昨天盤中下跌約百分之○點五，布蘭特六月期貨報每桶六十四點四七美元，西德州中級原油（WTI）五月期貨報六十一點二一美元。高盛分析師預期油價會繼續下跌，預期預估今年底前布蘭特和WTI均價分別為每桶六十三、五十九美元，明年為五十八與五十五美元。

高盛說，如果在全球經濟減緩或是OPEC+完全取消每日二二○萬桶自願減產措施的情境下，布蘭特油價明年可能會下探至每桶四十美元，而且若是在兩者同時發生的極端情況下，油價會跌破四十美元。