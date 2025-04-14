印尼3月外匯存底創新高
即便全球市場的紛擾打擊印尼盾，印尼3月的外匯存底增加26億美元至歷史新高。
印尼銀行（BI，央行）14日表示，上月的外匯存底攀升至1,571億美元，主因是稅務、服務的收入以及提領向外國貸款的資金。與此同時，當局要求自然資源出口商自3月起將所有賺到的美元，留在境內至少一年。
外匯存底增加，給了印尼央行額外的彈藥，以捍衛今年遭受多重因素打擊的印尼盾匯率；這些因素包括了美國總統川普的關稅砲火。上周印尼盾兌美元貶至歷史新低，甚至低於1998年亞洲金融危機的低點。
雅加達曼迪利銀行（PT Bank Mandiri）分析師阿斯摩羅（Andry Asmoro）等人說：「我們預期外部壓力可能發生，源於全球的日漸增加的不確定性。」由於世界緊張局勢升高，市場轉向避險模式，可能會增加資本流出的風險，最終會讓外匯存底承壓。
然而分析師預期，印尼今年底的外匯存底將落在1,550億-1,600億美元之間，得益於該國穩定的貿易順差，特別是煤炭、棕櫚油以及基本金屬的出口。
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