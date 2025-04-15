英特爾晶片部門Altera 賣給銀湖

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
英特爾。 路透
英特爾。 路透

英特爾（Intel）14日與私募基金銀湖管理公司達成協議，將旗下可程式化晶片部門Altera的51%股權售予銀湖，Altera整體的估值因而成為87.5億美元，為英特爾拆分非核心資產計畫造就了一個好的開始。英特爾14日早盤股價一度上漲4.3%。

Altera生產的多用途晶片主要用於電信網路。英特爾在聲明中指出，這筆交易預料將於今年下半年完成。Altera整體的估值因而成為87.5億美元，大約是2015年英特爾以167億美元買下Altera時的一半，而英特爾將繼續持有49%股權。

Altera將由胡賽因（Raghid Hussain）出任執行長，取代現任執行長瑞佛拉。胡賽因原先擔任邁威爾科技（Marvell）公司產品及科技部門總裁。

英特爾2024年時就表示將尋找買主，出售Altera的股權。英特爾執行長陳立武表示，「今天這項宣布，顯示我們決心將削銳營運焦點，降低費用結構，並強化我們的資產負債表」。

英特爾近年來的市占率不斷流失，且未能抓住人工智慧（AI）晶片的時機。英特爾去年罷黜執行長季辛格，於今年任命陳立武為執行長。他兩周前表示，英特爾將分拆並出售非核心業務部門，並開創新產品，包括客製晶片，以強化英特爾與客戶間的連繫。

陳立武在公司內部會議上表示，英特爾必須充實人才，改善財務狀況，並調整製程，以因應潛在客戶的需要。他並未明確表示那些部門已不再是公司未來的關鍵。

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