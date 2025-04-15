高盛第1季獲利 跳增15%

受惠於市場波動帶動股票交易收入締新猷，高盛上季獲利跳增15%，加入華爾街大型銀行業績增長的行列，但未來的表現恐面臨川普關稅措施的挑戰。

路透報導，高盛14日公布，止於3月31日的第1季，獲利比去年同期躍增15%至47.4億美元，或每股14.12美元。市場動盪促使投資人爭相調整投資組合，以降低川普關稅措施的衝擊，帶動高盛上季的股票交易收入勁增27%至創紀錄的42億美元。固定收益、外匯、商品交易的收入則增加2%至44億美元。

不過，隨著企業面臨100多年來最嚴峻的貿易壁壘，從企業客戶傳出的警訊，可能限制高盛未來的業績成長。首次公開發行股票（IPO）市場尚未顯著回溫。標普500指數今年來下跌約9%，合併與收購市場仍保持沉寂。高盛上季的投資銀行費用收入下滑8%至19億美元。

高盛執行長蘇德巍說，進入第2季，營運環境與年初大不相同，「但我們有信心能持續支持客戶」。

在幾個月前，銀行業尚在歡慶美國總統川普回鍋白宮，但隨著其關稅政策撼動市場，業界信心逐漸動搖。自從對等關稅措施本月稍早宣布以來，高盛股價挫跌12%，摩根大通、摩根士丹利的股價也分別下跌4%與9%。

早在川普關稅上路前，隱憂便已浮現。券商Oppenheimer在3月調降高盛股票評級，示警川普激進的舉措將顛覆全球貿易常態，進而影響仰賴資本市場活動的眾家企業。

高盛資產與財富管理部門的收入，在上季下滑3%至36.8億美元。該銀行在第1季掌管的資產規模，達到創紀錄的3.17兆美元。該部門一名主管本月稍早表示，川普關稅帶來「成長震撼」，隨著川普宣布對等關稅上路後，後續又公告暫緩90天，促使高盛的經濟學家一度調高美國的衰退機率，隨即又撤回相關預期。