日超長期公債殖利率 飆高

日本超長期公債殖利率14日飆升至2004年來高點，因市場預期政府將下令編列追加預算草案，以因應美國總統川普本月提出、引發全球金融市場動盪的對等關稅。

彭博資訊報導，日本20年期公債殖利率14日飆升0.07個百分點至2.435%，30年期殖利率也躍增0.12個百分點至2.845%，分別都達到其2004年來高點。

共同社11日報導，日本首相石破茂最快將在本周要求編列追加預算，以因應川普關稅和物價上漲。但石破茂14日在國會答詢時，否認了政府近期曾考慮此舉措。

此外，日本殖利率的飆升，也可能是呼應美國公債殖利率近期受到川普關稅影響的回升。

法國農業信貸銀行駐東京總體策略師松本賢表示，「日本利率受到嚴重打擊的原因同時有國內和美國因素。」

他表示「日本長期殖利率的上升一部分是因為美國。另一部分則可能來自對政府擴大財政支出的預期」。