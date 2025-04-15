新加坡 二度祭寬鬆政策

新加坡14日祭出今年來第二度寬鬆貨幣政策，貿易與工業部則調降星國的經濟成長率預估，理由都是全球成長與貿易展望變得黯淡。

新加坡金融管理局（MAS，央行）14日宣布，將略為調降星元名目有效匯率（NEER）政策區間的升值幅度，至於區間的廣度與中心水準維持不變，符合彭博訪調14名經濟分析師的預期。

星國向來利用匯率而非利率做為調整主要政策的工具，且沒有設定確切匯率，而是讓星元的NEER能在設定的政策區間內波動，但也沒有揭露具體的區間水準。

星元兌美元14日連續第四日升值，盤中一度上漲0.55%至1.3119星元，是去年10月下旬以來最強。

金管局表示：「鑒於新加坡對貿易的高度依賴以及與全球供應鏈的深度整合，全球與區域貿易放緩，加上政策不確定性升高，將對以外需為主的產業造成壓力，進而可能波及以內需為主的產業」，「金管局將繼續實施星元名目有效匯率政策區間溫和、逐步升值的政策」。

金管局在1月時已經寬鬆其政策立場，是2020年來首度寬鬆貨幣政策。同日公布的另一項數據顯示，新加坡第1季經濟年比成長3.8%，低於去年第4季的5%增幅，也不如市場預估的成長4%。此外，新加坡貿易與工業部也將2025年國內生產毛額（GDP）成長預測，從原先的1%-3%下調至0%-2%。

金管局也預估，新加坡今年核心通膨率平均為0.5%-1.5%，低於1月時預估的1%-2%，反映今年迄今通膨數據低於預期。