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OPEC小幅下修今、明兩年全球石油需求成長預估

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
OPEC於14日下修今、明兩年全球石油需求預估，因預期美國提高關稅將打擊石油消費量。 路透
OPEC於14日下修今、明兩年全球石油需求預估，因預期美國提高關稅將打擊石油消費量。 路透

石油輸出國組織（OPEC）下修今、明兩年全球石油需求預估，因為美國提高關稅預料將打擊石油消費量。

OPEC秘書處14日公布最新報告指出，OPEC預估2025及2026年全球石油每日需求量將擴張130萬桶，比原先預估各下修約10萬桶，約相當於1%。

儘管下修，OPEC的需求預估仍遠高於其他機構的普遍預估。美國能源局（EIA）上周已將2025年石油需求成長預估量大砍30%，每日需求量只增加90萬桶；高盛則預估日需求量僅增加50萬桶。

高盛還預估，今年剩餘期間，紐約西德州原油和倫敦布蘭特原油的平均價格將分別為每桶63美元和59美元，預估於2026年均價將進一步降至58美元和55美元。

OPEC領導者沙烏地阿拉伯日前意外決定，在目前油價下跌時增產，以壓低油價，迫使任意增產的會員國遵守產量配額，尤其是哈薩克。

OPEC近年來的需求預估普遍都不準確，2024年的預估更遠超過業界預估。國際能源總署（IEA）將於15日公布最新的預估。

OPEC 均價 美國

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