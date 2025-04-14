賠慘了！英特爾把Altera的51%股權售予銀湖

英特爾（Intel）14日與私募基金銀湖達成協議，將旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠阿爾特拉（Altera）的51%股權售予銀湖，Altera整體的估值因而為87.5億美元。然而，英特爾十年前以約170億美元買下Altera。

英特爾執行長陳立武日前在Intel Vision 2025活動便已表示，將重新定義公司的策略，分拆一些非核心事業。當時外界即已臆測，晶圓代工事業應非當下分拆重點，第一個可能分拆出售的可能就是Altera。