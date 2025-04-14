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輝達攜手台積電、鴻海等大咖 在美國生產5,000億美元的AI基礎設施

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達攜手台積電等大咖，打造純美國製的AI超級電腦。路透
輝達攜手台積電等大咖，打造純美國製的AI超級電腦。路透

輝達正攜手台積電、鴻海、緯創等製造夥伴，在美國境內設計並興建價值5,000億美元的人工智慧（AI）基礎設施，將首度實現AI超級電腦完全在美國打造。

輝達與製造夥伴共同規劃超過100萬平方英呎的生產空間，將在亞利桑那州生產並測試輝達的Blackwell晶片，並在德州打造AI超級電腦。

輝達的Blackwell晶片已開始在亞利桑那州鳳凰城的台積電晶圓廠投產。輝達也正於德州設立超級電腦製造廠，合作對象包括鴻海與緯創；鴻海的休士頓廠以及緯創的達拉斯廠，預計在未來12至15個月內進入增產階段。

AI晶片與超級電腦的供應鏈高度複雜，需要最先進的製造、封裝、組裝與測試技術。輝達將與Amkor與矽品在亞利桑那州合作進行封裝與測試作業。

在未來四年內，輝達計劃透過與台積電、鴻海、緯創、Amkor與矽品的合作，於美國打造價值高達5,000億美元的AI基礎設施。這些全球領先企業正深化與輝達的合作關係，一方面拓展業務規模與全球布局，另一方面強化供應鏈的韌性。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳說：「全球AI基礎設施的引擎，正首度在美國建造。在美設廠有助我們因應日益龐大的AI晶片與超級電腦需求，同時強化供應鏈與整體的韌性。」

輝達將運用自家先進的AI、機器人與數位分身技術來設計與營運這些設施，包括運用輝達Omniverse打造工廠的數位分身，並透過輝達Isaac GR00T製造可自動化生產流程的機器人。

亞利桑那州 台積電 美國

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