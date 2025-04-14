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韓媒：蘋果首台折疊機 由三星獨家供應OLED面板

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
韓媒引述消息人士指出，蘋果預計明年下半年推出的首款折疊機，將由三星顯示器獨家供應OLED面板。美聯社
韓媒引述消息人士指出，蘋果預計明年下半年推出的首款折疊機，將由三星顯示器獨家供應OLED面板。美聯社

韓媒引述消息人士指出，蘋果預計明年下半年推出的首款折疊機，將由三星顯示器獨家供應OLED面板，把競爭對手LG顯示器及中國的京東方（BOE）排除在外。此舉凸顯三星在最小化螢幕折痕方面的技術領先，這項技術對折疊手機來說至關重要。

Business Korea報導，三星顯示器計劃在今年底或明年初，全面向蘋果供應OLED面板。這款iPhone折疊機將採用的高階OLED面板，類似於iPad Mini的7.8吋螢幕，外螢幕大小則是5.5吋。手機定價約在2,000美元左右，料將直接與三星的Galaxy Z Fold系列折疊機競爭。

蘋果本次決定仰賴三星顯示器作為單一供應方，一反過往與多家供應商合作、以兼顧成本及品質的一貫策略。產業人士指出，三星自2019年便推出首款Galaxy折疊手機，六年來專精於折疊OLED面板技術，此優勢是蘋果與其締結獨家合約的關鍵。

蘋果與三星的策略結盟，料將大幅提振三星在折疊OLED的市占；面對京東方的競爭，三星去年市占已下滑至40%左右。隨著三星在不久後將開始為蘋果供貨，其市占預期將會在明年大幅躍升至70%左右水準。

報導指出，三星顯示器為iPhone折疊機提供的面板供應量，尚未敲定。然而，業界預期每年的供應量，或許會超過原先預估的900萬，可望達到1,500萬以上。如此大量的需求可望重新帶動折疊OLED的成長。根據Counterpoint Research的數據，這個市場去年僅成長2.9%。

Fold

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