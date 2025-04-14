星鏈前進非洲之角 馬斯克宣布獲索馬利亞許可

科技大亨馬斯克（Elon Musk）今天宣布，他旗下的星鏈（Starlink）衛星網際網路服務在索馬利亞獲得許可。

法新社報導，富裕國家與弱勢國家之間的數位鴻溝，在非洲大陸上尤其嚴重。低軌衛星網絡的星鏈能為偏遠或通訊基礎設施受阻的地區提供網路服務。

根據世界銀行（World Bank）2022年的資料，索馬利亞約30%人口能使用網路，但由於基礎建設落後，網路連線經常受阻。

馬斯克在社媒X貼文「星鏈現在到索馬利亞了！」但沒講任何細節。

索馬利亞官媒SONNA的一則貼文說：「對索馬利亞的通訊業與科技業來說，今天是又一歷史性的一天。今天我們在此批准大型衛星通訊和網路服務公司星鏈在索馬利亞營運。」還說這項許可是在經歷長達兩年討論後才得以發出。