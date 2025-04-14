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Sony宣布調漲歐英澳紐PS5售價25% 美國還躲得掉嗎？
Sony集團宣布，PlayStation 5 主機在歐洲和英國地區的售價將調漲約 25%，似預告下一個漲價的就是美國。
Sony在旗下 PlayStation 官方部落格公告這項調整，並表示澳洲和紐西蘭也在此次調漲之列，理由是「在通膨和經濟環境艱難之下」不得不做出決定。從周一開始，PS5 在歐洲將售價調漲至 500 歐元（約新台幣1.85萬元），在英國則為 430 英鎊。
彭博分析師上周已預測，遊戲主機在美國售價起碼調漲三成，並認為這將牽動全球同步漲價。
PlayStation 5 問世已逾四年，Sony 也推出價格更高的升級版本 PS5 Pro。這次並未調整高階機型售價。
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