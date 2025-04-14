金價又創新高 高盛估年底3,700美元 但原油恐大量供應過剩

金價今天盤中又創新高，市場持續評估美國總統川普的最新關稅消息，高盛集團則將年底金價預估調升至每英兩3,700美元；高盛另表示，隨著貿易戰衝擊原油需求成長，再加上石油輸出國組織與盟國（OPEC+）放寬供應限制，全球石油市場今、明兩年將面臨「大量供應過剩」。

在台灣時間周一（14日）盤中，現貨金價上漲至每英兩3,245.75美元，創下歷史新高，超越上周五盤中締造的紀錄。金價上周上漲超過6%，今年來大漲超過20%，反映川普變動不斷的貿易政策衝擊美國股債市與美元，投資人擔心全世界經濟衰退，資金湧向黃金避險。

Pepperstone集團研究主管威斯頓周一表示：「對於美元的激烈討論，顯然使得黃金成為明顯受惠者，我們見證了金價的狂暴狀態。一些交易人士認為，黃金太熱無法放空、但也過度超買，無法追漲。」

高盛在上周五一份報告中，將2025年底金價預估調升至每英兩3,700美元，高於先前預估的3,300美元，理由是央行對黃金需求比預期強勁，經濟衰退風險使流入黃金ETF的資金增加。高盛現在對金價的預估區間為3,650-3,950美元。

在原油價格方面，兩大原油期貨周一盤中下跌約0.5%，布蘭特6月期貨報每桶64.47美元，西德州中級原油（WTI）5月期貨報61.21美元。

高盛分析師預期油價會繼續下跌，預期預估今年年底前布蘭特和WTI均價分別為每桶63與59美元，2026年則為58與55美元。這是假設美國沒有經濟衰退且OPEC+的供應僅溫和增加的基礎情境。

高盛說，如果在全球經濟減緩或是OPEC+完全取消每日220萬桶自願減產措施的情境下，布蘭特油價明年可能會下探至每桶40美元，而且若是在兩者同時發生的極端情況下，油價還會跌破40美元。

高盛預期全球原油市場今年供應過剩每日80萬桶，明年過剩程度擴大至每日140萬桶。

分析師表示：「雖然市場已消化未來庫存增加的因素，但我們預期2025年和2026年將出現大量供應過剩，將進一步對價格構成壓力」。

高盛指出，全球今年原油需求只會成長每日30萬桶，其中，石化原料的成長增速放緩最為明顯。