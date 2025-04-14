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蘋果沒放棄AR智慧眼鏡 傳庫克優先推動Apple Glass開發

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
彭博報導，消息人士透露，蘋果執行長庫克正竭盡所能推動打造智慧眼鏡。美聯社
彭博報導，消息人士透露，蘋果執行長庫克正竭盡所能推動打造智慧眼鏡。美聯社

蘋果公司傳聞中的擴增實境眼鏡Apple Glass仍在開發中，根據彭博資訊Power On時事通訊報導，這款眼鏡依然是蘋果執行長庫克優先推動的未來產品。

像是Apple Vision Pro這樣的頭戴裝置正朝尺寸更小、更輕的智慧眼鏡邁進，而且可為使用者提供擴增實境（AR）體驗。蘋果內部據傳仍在發展這一未來概念產品，命名為「Apple Glass」。雖然Apple Vision Pro初步表現相對不穩定，但庫克依然對製造Apple Glass非常感興趣，延續超過十年來想要創造出這款產品的期望。

根據彭博記者葛曼（Mark Gurman）周日報導，消息人士說，庫克正在竭盡所能推動打造智慧眼鏡，「提姆（庫克）不關心其他的。從產品開發的角度來看，這是他唯一真正花時間的」。

與競爭同業Meta打硬仗，已成為蘋果工程師的優先工作任務，一切都是為了在智慧眼鏡市場領域創造領先的產品。目前，Meta在頭戴裝置、智慧眼鏡方面都已搶得領導地位，包括在Ray-Ban Meta智慧眼鏡取得成功，這款產品可用於拍照和AI用途，但這並非庫克熱切想要打造的那種智慧眼鏡。庫克想製造的是能夠向使用者顯示擴增實境影像的產品，就像Apple Vision Pro的功能一樣，但外形要更為輕巧，而且售價更便宜；目前Apple Vision Pro重量達600–650公克，售價3,500美元。

AppleInsider網站分析，這實際上是要創造出沒有頭戴裝置笨重感、同時保留處理與音訊功能的平視顯示器。這對於蘋果、甚至任何一家公司都會是個極大的工程難題，因為要達成目標，需要相當程度的微型化、仔細的設計，以及在必要時將部分元件卸載到主機設備上，例如，利用附近的iPhone來處理運算和渲染繪圖功能，以避免在智慧眼鏡上增加笨重的零組件和沉重的電池。

Vision 擴增實境 眼鏡

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