在川普關稅豁免前 蘋果深陷疫情斷鏈以來最大危機

蘋果公司（Apple）暫免疫情以來最大的一場危機。川普針對大陸製貨品加徵的125%關稅，對蘋果的衝擊不下於五年前的新冠疫情斷鏈。但就在上周五深夜，美國總統為蘋果送上大禮，將多項熱門消費性電子產品列入豁免範圍，涵蓋iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和AirTag。

未來仍可能針對含有半導體的產品祭出針對個別產業的關稅，且大陸製產品仍將面臨20%的稅負，但這次政策調整對蘋果和仰賴大陸製造的消費性電子產業來說，無疑是一大利多。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 上周六報告中指出：「這對蘋果是重大利多，原本的關稅勢必會推升生產成本。」他預料蘋果股價在經歷本月11%的重挫後，周一將出現反彈。

在最新一波豁免措施公布之前，蘋果原本已有應變方案：調整供應鏈，將更多供應美國市場的iPhone轉往印度生產，避開中國大陸出口所面臨的高額關稅。蘋果高層認為，這是在短期內避開驚人稅負、避免大幅調漲售價的可行做法。

印度的iPhone生產基地年產量已可達逾3,000萬支，即使僅靠印度出貨，也足以供應美國不少需求。蘋果目前每年銷售約2.2億至2.3億支iPhone，其中約三分之一銷往美國市場。

但如此轉移不太可能毫無波折，特別是在蘋果即將進入 iPhone 17 的生產階段，而新一代產品主要仍會在中國大陸製造。蘋果內部的財務和行銷部門對於新機在秋季上市時可能受到衝擊的疑慮升高，整體氣氛瀰漫著一片焦慮。

若要在短短數月內，完成大規模將 iPhone 17 生產轉往印度或其他地區的工作，對蘋果而言將是一項極為艱鉅的挑戰。很可能被迫調漲售價（這種情況目前仍不能排除），並得向供應商爭取更有利的條件。同時，蘋果強大的行銷團隊也勢必要說服消費者，這一切調整都是值得的。

iPhone 是蘋果最重要的營收來源，摩根士丹利估計，其中約 87% 是在中國大陸生產。iPad 的生產比重也有八成在大陸，Mac 則有約六成來自當地。

這三項產品合計約貢獻蘋果全年營收的 75%。不過，目前幾乎所有 Apple Watch 和 AirPods 都已轉移至越南生產，一部分 iPad 和 Mac 也在當地組裝，Mac 的產能則持續擴展至馬來西亞和泰國。

摩根士丹利估算，蘋果約 38% 的 iPad 銷售來自美國市場，Mac、Apple Watch 和 AirPods 的營收也有約一半來自美國。

儘管川普一再施壓蘋果將 iPhone 移回美國製造，但大陸是蘋果數十年的生產基地，短期內要完全脫鉤恐怕並不現實。美國本土缺乏相應的工程與製造人才，使得在地生產幾乎難以立即實現。

大陸工廠的規模與速度至今仍無可取代，其高效率對蘋果至關重要，尤其是在全球市場的銷售布局上。蘋果目前有近六成營收來自美洲以外的地區。

川普對其他國家暫緩加徵關稅後，像三星電子這類不在中國生產手機的競爭對手，會因此取得優勢。

蘋果和其他企業向川普政府強調，儘管他們願意擴大在美國的投資，但將最終組裝轉回美國實際效益有限。他們主張，美方應該著重爭取附加價值更高的工作機會回流，並鼓勵如半導體製造等領域的投資。