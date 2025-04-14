Meta被爆審查台港內容 美議員請祖克柏赴國會作證

臉書遭爆與中共互動，開發工具審查台港用戶的熱門內容，及助攻中國AI發展等，引發高度爭議。聯邦參議員霍利日前致函祖克柏，請他赴國會就所有指控宣誓作證，「美國人民有權了解貴公司的真相」。

臉書（Facebook）前全球政策總監溫恩－威廉斯（Sarah Wynn-Williams）9日出席參議院作證指出，臉書母公司Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）著眼中國市場豐厚的利潤而與共產黨合作，甚至親自設計及實施臉書審查工具。

溫恩－威廉斯說，只要台港貼文瀏覽次數破萬，審查工具就會自動將貼文提交「總編輯」檢視，這項工具不只曾在港台啟用，也經中共官員測試，並給予「這部分需要修改」、「我們需要加入這項功能」等建議。

參議院犯罪與反恐小組委員會（Subcommittee onCrime and Counterterrorism）主席、共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）11日致函祖克柏，請他赴國會宣誓作證。

霍利於信中寫道，「大眾有權聽到你對這些嚴重指控的回應」，特別是因為指控已涉及美國國家安全。

「為此，我們請你在即將舉行的參議院司法委員會犯罪與反恐小組委員會的聽證會上作證，主題為『真相時刻，第二部曲：監督Meta的對外關係及對美國國會的陳述』。我們期待聽到真相」。

霍利在信中寫道，美國人民有權了解臉書的真相。溫恩－威廉斯的證詞充斥爆炸性的指控，包括臉書不惜危害美國國家利益，背叛美國用戶和中國異議人士，並向國會撒謊。

霍利說，溫恩－威廉斯9日作證稱，臉書向中國共產黨官員介紹AI科技，使他們能夠有效地與美國利益競爭，而Meta自家AI科技已被中國用於軍事用途。

霍利表示，溫恩－威廉斯作證時說，臉書願意將中國和香港用戶的資料交給中共。更糟的是，她說，臉書計劃在中國設置網路連接點（PoP）伺服器，而臉書同時也了解，這麼做將使中共能夠取得可能存放在這些伺服器上的美國用戶資料。

霍利指出，臉書數年前直接對國會撒謊，否認限制異議人士、中國富商郭文貴的臉書帳戶。

霍利說，臉書一位高層曾於宣誓吐實後對國會聲稱，臉書這樣做是按照正常政策進行。但9日聽證會上公布、經舉報人證實的書面證據可見，臉書是在中國的壓力下限制郭文貴的臉書帳戶。

溫恩－威廉斯3月11日出版著作「漫不經心的人：權力、貪婪與失落的理想主義警示故事」（CarelessPeople: A Cautionary Tale of Power, Greed, and LostIdealism，暫譯），回顧她2011年至2017年間在臉書工作的經歷。

Meta雖然獲得仲裁裁決，暫時禁止溫恩－威廉斯打書或詆毀Meta，但這本書仍登上紐約時報（The NewYork Times）暢銷書排行榜榜首。

溫恩－威廉斯作證時說，只要她在公開場合提到「臉書」，Meta就會向她索賠5萬美元（約新台幣162萬元），就算這些言論屬實。Meta 則表示，這個數字是她在離開公司時簽署的離職協議中談定的。