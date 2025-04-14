美股期指上漲…台股看漲 川普暫緩科技產品關稅

美國總統川普宣布暫緩對一系列消費性電子產品加徵進口關稅後，美股期貨周一早盤上漲，不過川普仍表示，相關產品未來仍將另行課徵特定關稅。

那斯達克100期指上漲0.9%，亞洲股市期指也同步走高，預告今天（周一）開盤後將繼續上漲。美元兌瑞士法郎、日圓等避險貨幣及歐元回升，收復上周部分跌幅。

從智慧型手機、筆記型電腦到記憶晶片，這波關稅暫緩措施為股市帶來短暫喘息。不過，在川普暗示將針對消費性電子與晶片另行徵稅之下，市場波動恐怕尚未緩解。

Brown Brothers Harriman 全球市場策略主管Win Thin在報告中寫道：「政策走向持續混亂，恐將進一步削弱外界對美國政策制定者的信心，導致美元走弱與長天期公債殖利率上升。這已成為主導全球市場的核心主題，預料本周仍將延續。」

亞洲股市已連續三周下跌，美中貿易戰劍拔弩張，他雖宣布暫緩實施所謂的對等關稅，但這些關稅對亞太地區造成衝擊。

分析師認為，暫停對消費性電子產品加徵關稅，可見川普有意在談判上做出讓步。三星電子和台積電（2330）接下來的走向將備受關注。

英國安本投資（Aberdeen Investments）基金經理黃新耀（Xin-Yao Ng）說：「中國和台灣的科技股可能會有不錯的表現。」他指出，若能更清楚了解美方策略的方向以及此次豁免的背後原因，將有助市場判斷後續走勢。