美消費帳單 多了關稅附加費 最高達消費金額四成

隨著美國總統川普持續加徵關稅，美國企業已開始加收「關稅附加費」，把部分關稅成本轉嫁給消費者，同時把責任歸咎於川普政府，一些商家列出的附加費金額甚至占總金額的四成，可能加重消費者的財務壓力。

衛浴用品商到玩具店等美國企業正陸續在消費者的帳單增列關稅附加費，一些收取5美元的固定費用，但其他則達消費總額的40%。1月來，美國對大陸商品課徵累計關稅已達145%，收取關稅附加費的企業是為至少把部分關稅成本轉嫁給消費者，並把責任推給川普。

美國高檔過濾蓮蓬頭業者Jolie執行長巴班席恩表示，說清楚講明白很重要，要把關稅的全部「功勞」都歸給川普，他打算未來幾周在線上訂單加計「川普解放關稅」（Trump Liberation Tariff），費用將視貿易戰發展、及該公司計算出的關稅成本決定。Jolie的蓮蓬頭和濾心都在中國大陸製造，關稅導致成本大增。

情趣用品品牌Dame已在帳單加上5美元的「川普關稅附加費」，還附上川普髮型的圖案，清楚表明誰該負全責。執行長妃恩說，這個金額是本月稍早美國對中關稅還在54%時決定的，只有當前稅率的三分之一，仍不足以因應全部關稅成本。

Dame產品在中國大陸南部製造，若美國對陸關稅稅率維持在145%，將考慮提高關稅附加費。妃恩說，「我們想讓大家知道，這些關稅政策如何影響所有人」。

為因應美中貿易戰加劇，美國企業已採取一連串行動，例如在關稅生效前提前囤貨、施壓供應商吸收額外成本、上調高利潤產品的零售價等。一些業者表示，讓消費者了解關稅會如何影響自身預算，是很重要的。

消費者反應不一，Reddit網路論壇的討論區內，有用戶認為，附加費是向公司和消費者坦白顯示關稅成本。