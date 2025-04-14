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美國房市波動加劇 買家卻步

經濟日報／ 記者胡玉立／綜合外電

春季本是美國房地產市場旺季，但美國總統川普的關稅措施，使金融市場劇烈波動有如搭雲霄飛車，種種不確定性讓潛在購屋者卻步。

每日郵報（Daily Mail）報導，Redfin經濟專家趙辰（音譯）表示，目前房貸利率和房地產市場唯一可以確定的就是極度不確定性；「白宮在關稅議題反覆無常，導致市場和利率震盪，民眾對自身錢財感到不安；沒人知道接下來會發生什麼事。財務焦慮、經濟新聞快速變化、經濟衰退可能性上升，將導致房地產市場凍結」。

埃弗薩 （Joel Efosa）原要買佛州奧蘭多受火災毀損的房屋，但他擔心關稅政策將導致經濟衰退，上周取消了合約。他認為美國房市走向不樂觀，甚至預期形成「完美風暴」，要等類似2008年經濟危機重現時，房市崩潰，再下手買房「撿便宜」。

另外，佛州居民擔心房市崩盤，紛紛出售價值數百萬元的海濱別墅。ResiClub最新住房數據顯示，佛州蓬塔戈爾達（Punta Gorda）的待售房屋庫存水準飆升，比2019年3月高出89%。這讓蓬塔戈爾達被列為美國房價下跌風險最高的都會區之一。

但專家指出，蓬塔戈爾達目前情況與2008年房地產崩盤不同；現在比較像是市場調整，房市在多年成長後降溫，形成買方市場。目前全美房屋庫存仍低於新冠疫情前水準，比2019年3月低約20%。

房地產 經濟衰退 美國

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