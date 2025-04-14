華爾街日報訪調：美經濟衰退機率增至45%

美國總統川普重返白宮執政才三個月，美國經濟展望已急墜，華爾街日報（WSJ）訪調的經濟學家大幅提高未來12個月陷入衰退的機率至45%，遠高於1月調查的22%，主因正是關稅。

WSJ在4-8日訪調64名經濟學家的結果顯示，經濟學家預期美國今年經濟表現將是2020年新冠疫情爆發來最糟。

受訪經濟學家也預期，美國明年國內生產毛額（GDP）將成長1.8%，未來12個月陷入衰退機率從22%增至45%。先鋒集團首席經濟學家約瑟夫戴維斯表示：「我們正在與經濟衰退共舞。」

川普的對等關稅已脫類股市重挫，美債殖利率飆升，4月密西根大學消費者信心指數降至近十年數一數二低，通膨預期則升抵1980年代初以來最高。

在川普反覆無常的關稅政策下，當前的不確定性尤其高，經濟學家對今年GDP成長率預測區間因而非常大。AC Cutts合夥公司總裁卡茨估將萎縮2%，EconForecaster的總體經濟學家史密斯則預估成長3.1%。