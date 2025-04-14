美債動盪 市場盼「川普護盤」

近來美國總統川普的關稅政策使美國公債市場陷入動盪，促使投資人寄望「川普護盤」（Trump Put）近期能夠回歸，但彭博資訊經濟學家預期，愛面子的川普可能不會在中國大陸的對抗中退縮，投資人反而更應該期待另外兩種發展。

市場上周猶如坐雲霄飛車，最令人警戒的發展當屬美國10年期公債殖利率一周竄升0.6個百分點，迫使川普宣布課高稅率的對等關稅措施延後實施。美國上周也意外宣布讓晶片與電腦等科技產品豁免於對等關稅，讓科技投資人鬆一口氣。

彭博經濟學家預期，川普接下來不太可能再退讓，但可能會有兩個更可行的政策行動，首先是川普可能誇耀與特定國家的貿易協商取得進展，因而調降這些國家的關稅，同時保全面子，另一個可能性為市場動盪迫使聯準會注入流動性。

經濟數據將陸續顯現「貿易戰2.0」的衝擊，例如16日公布的3月工業生產預料將下滑0.2%，產能利用率估將降至77.9%。3月新屋開工也預料將顯示房市活動減慢，且經濟與政策不確定性預估將抑制營建活動。

預定16日出爐的3月零售銷售預估年比將強勁成長1.4%，主因是消費者趕在川普宣布汽車關稅與對等關稅前搶買物資，但消費者正在縮減非必要的服務支出，讓未來幾個月的消費者支出蒙上陰影。