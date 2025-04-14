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歐洲當局找本土業者 擺脫依賴星鏈
由於低軌衛星聯網服務星鏈（Starlink）的老闆馬斯克太過難以預測，加上美國總統川普對歐洲加強施壓，歐洲正趕忙降低對星鏈的依賴，轉而仰仗本土的低軌衛星聯網服務，例如法國的Eutelsat。
馬斯克3月表示，他若切斷星鏈網路服務系統，烏克蘭整體前線都將崩潰，使歐洲安全當局不寒而慄，再加上星鏈的市場主導地位，凸顯仰賴單一美國企業的風險，歐洲因而加強尋求能取代星鏈的本土供應商。
歐洲當局目前相中法國Eutelsat，希望透過其OneWeb衛星網路服務，盡快成為烏克蘭除了星鏈以外的備用方案。
長期而言，歐洲也指望Eutelsat協助打造強化歐洲自主性的太空通訊網。Eutelsat想加強能力，但問題在於，Eutelsat部署衛星的速度與資金來源，Eutelsat執行長波內克說，該公司需要約45億美元更新並擴大部署衛星。
目前烏克蘭境內有約1,000台OneWeb終端機，但比星鏈的碟形天線貴、更笨重。星鏈的使用者終端機定價不到400美元，遠低於OneWeb的3,200美元。
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