投資人對美資產信心急墜 加國、丹麥等退休基金重評估布局

美國川普政府決策混亂，加上對一些國家的強硬作風，已使加拿大與丹麥等國的退休金基金重新評估對美國未上市資產的投資，凸顯大型法人機構正在重新思考對美國市場的曝險。基金經理人也警告，美國政策反覆已使國際投資人對美國資產的信心急降。

擁有5,040億美元資產的加拿大退休基金投資管理局（CPPIB）等投資機構基於地緣因素，並擔憂在美國的投資將喪失減稅待遇，CPPIB主管表示，「如果我們在六月或12個月期間無法對投資美國放心，將會減少新合約，之後將考慮調整策略」。

美國兩家重量級未上市股票基金主管表示，開始擔心加拿大投資人是否會注入新資金。川普對加拿大的挑釁已激怒加國，且加國政府可能對大型退休金基金施壓，限制對美國的新投資。

丹麥大型退休金基金也暫停投資美國未上市股票，因為擔憂美國市場動盪，以及川普威脅將接管格陵蘭。擁有資產200億美元資產的丹麥AkademikerPension退休金基金投資長史契爾迪表示，現在是以「每天」討論美國投資的吸引力，「未來半年左右將策略性減少美國資產部位」。

基金經理人也警告，美國決策混亂，且貿易障礙升高，已威脅美元地位。摩根大通資產管理部門投資長米契爾表示，「現在很可能發生美元例外主義終結的情況」。

經理人警告，川普不僅提高關稅，還威脅美國的法治原則與聯準會獨立性，都將傷害美元的吸引力，全球將形成「多極」體系，歐元等貨幣的角色將加重，類似「典型的資金逃離」。

由於市場擔憂美國關稅將重創經濟，美國高風險債券及貸款型基金在9日止當周所流失的資金創下新高，摩根大通的數據顯示，高收益債券基金流失96億美元，槓桿型貸款基金流失65億美元。