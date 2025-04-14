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歐盟談自貿協定 多箭齊發 極力與多國洽商貿易協議

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐盟與多國敲定自貿協定，打開新市場，努力重點為突破多項因成員國反對而停擺的自貿協定。(歐新社)
歐盟與多國敲定自貿協定，打開新市場，努力重點為突破多項因成員國反對而停擺的自貿協定。(歐新社)

面對美國總統川普對貿易夥伴「全面開戰」，歐盟基於擔憂歐、美關係可能出現不可逆轉的傷害，正加速與全世界多國議定貿易協定，以分散市場。歐洲央行（ECB）預料本周也將降息1碼，以緩解經濟所受衝擊。

歐盟首席貿易談判代表塞弗科維奇14日將赴華府遊說，希望美國降低對歐盟3,800億歐元出口產品的關稅。由於歐、美年貿易額達1.6兆歐元（2023年最新數字），要完全分散市場並不容易，因此歐盟同時極力與其他國家敲定自由貿易協定。

歐盟回應川普關稅的關鍵策略，就是與多國敲定自貿協定，並打開新市場，努力重點為突破多項因成員國反對而停擺的自貿協定。川普的關稅政策促使歐盟產生更強的動能，以分散供應鏈，及打入新市場。

歐盟最想要完成的，是與南美洲的南方共同市場（MERCOSUR）之間的自貿協定。雙方去年12月已對自貿協定達成政治協議，仍待歐盟成員國表決，而原本反對的奧地利已因川普的作為，啟動國內複決程序。

此外，歐盟近月來也大力推進與阿拉伯聯合大公國、馬來西亞、印尼、泰國及印度的貿易談判，歐盟與英國之間也針對重設英國脫歐後的雙方關係展開對話。

截至去年，歐盟正在等候簽約或各國同意的自貿協定金額超過1,850億歐元。歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟正積極轉向亞洲，將與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）各國密切合作。紐西蘭總理盧克森已提議，以CPATP為基礎，與歐盟達成更廣泛的協定。

歐盟也擔憂中國大陸產品將大量轉銷歐洲，因此范德賴恩與歐盟理事會主席柯斯塔7月將前往北京舉行峰會。歐盟與中國大陸已同意討論電動車供應鏈，並更新海關合作協定。西班牙等國主張加強與中國大陸貿易關係，但法國等國則持審慎態度。

在對內經濟，ECB預料將在17日降息1碼，包括存款利率降至2.25%，主要再融資利率也下調到2.4%。美鶻關稅預料將重創歐元區的需求，並使中期的通膨減緩，最近服務業通膨降溫、金融情勢趨緊，也都支持寬鬆貨幣政策。

彭博資訊經濟學家預期，ECB本月降息後，將陸續在6、9、12月再降息1碼，但下半年的寬鬆前景高度取決於美國關稅政策的演變。

川普 歐盟 自貿協定

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