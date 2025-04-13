英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

中央社／ 倫敦13日綜合外電報導

英國政府接管中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司（British Steel）工廠後，英國商業暨貿易大臣雷諾茲今天表示，政府過去讓敏感鋼鐵產業落入中企手中實在過於「天真」。

法新社報導，這座英國鋼鐵公司工廠位於英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe），雇用了數以千計員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要的鋼鐵。

敬業集團先前表示，運行斯康紹普工廠的高爐已不敷成本。英國國會昨天緊急通過法案，阻止這座工廠關閉，隨後宣布將接管這間公司，且不排除將它收歸國有。

敬業集團於2020年買下英國鋼鐵公司，並表示已投資超過12億英鎊（約新台幣508億）來維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊（約新台幣2965萬）。

雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天告訴天空新聞網（Sky News）：「做為一個國家，我們過去做錯了決定。」他並指責過去的保守黨領袖允許中國企業經營敏感的基礎設施，稱「我們對這類事情實在太過天真」。

雷諾茲認為需要找到平衡點。他說，某些產業「比其他產業更敏感」，「英中之間許多貿易都是在沒有爭議的領域進行」。

不過雷諾茲也表示，他不認為中國政府是刻意想讓這座工廠倒閉，他說：「我不是在指控中國政府直接介入這件事。」

雷諾茲說道：「事實上，我認為他們會理解為何我們無法接受那項提案，因為那會讓我們失去關鍵的國家產能。所以我並不是在指控某種外國干預行為。」

他隨後向英國廣播公司（BBC）透露，敬業集團曾拒絕一筆約5億英鎊的支援，反而要求超過兩倍的金額，而且幾乎無法保證高爐會持續運轉。

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