越有錢越避開智慧宅？ 科技富豪們為何瘋住「笨蛋宅」

摘要 1.智慧家電曾是豪宅標配，如今因資安與隱私等疑慮，富豪與科技高層反而轉向「笨宅」，偏好簡單、手動的居家環境。 2.智慧家庭產業在市場飽和、川普關稅與中國廉價品競爭激烈等因素影響下，儘管試圖轉型仍面臨需求低迷逆風。

各種聲控、連網，結合先進科技的家電，曾是豪宅標配，但如今富豪們正在遠離這些智慧家庭裝置，轉而擁抱「笨宅」。

室內設計師李文斯頓（Carrie Livingston）提到經手翻修的一處豪宅，女主人每次進入伸手不見五指的房間，無論怎麼揮手，燈就是不亮。受到智慧裝置使用的複雜性影響，《好萊塢報導》（Hollywood Reporter）指出，人們開始尋找更簡單、手動操作，沒那麼複雜的居住空間。

低科技、無自動化「笨宅」成豪宅一大賣點

而且這種低科技、無自動化特色，反而成為好萊塢豪宅的一大賣點，而且最支持「笨宅」的還是科技業高層。

曾任電腦工程師的保加利亞國會議員博扎諾夫（Bozhidar Bozhanov）觀察，除了使用不便，智慧家庭裝置不受青睞的另外兩大原因，是資安和隱私。

他分析，如果不想把自己的生活型態暴露給任何會在暗網販賣個資的人，就必須花心力強化裝置安全，而且智慧家庭系統多半有隱藏式麥克風，以改善服務之名，把使用者說的每一句話都傳送到伺服器上。

報導電子系統各領域的媒體CE Pro指出，其實智慧家庭產業早已意識到問題，並積極改進，使科技和建築更無縫融合，但需求仍欲振乏力。

智慧家庭裝置出貨量停滯、年增率僅0.8％

市場研究公司國際數據資訊（IDC）去年10月發布報告指出，全球智慧家庭裝置出貨量在2024年陷入停滯，年成長率僅有0.8％，與美國等成熟市場滲透率已高，加上產品更新週期較長，限制成長有關。

美國總統川普的關稅政策，則是砍向智慧家庭裝置需求的另一把大刀。科技媒體The Verge分析，大部分智慧家庭裝置仰賴中國供應鏈，即便部分企業轉向越南等地設廠，仍高度依賴中國製零件，川普對中國加徵關稅，這讓不少智慧家庭裝置製造商成本大增，加上中國本土廉價產品競爭激烈，消費者採用速度又不如預期，產業困境雪上加霜。

儘管川普在4月10日宣布對「非報復性國家」暫緩90天徵稅，The Verge指出，整體不確定性、混亂依然存在，加上美國可能陷入經濟衰退，讓廠商擔心無力承擔生產成本，甚至美國消費者能否買得起，都會是一大問題。

《好萊塢報導》指出，網路出現前的家居配件，反而成為這一波市場劇烈變動的贏家。如專門製造復古手動開關面板的英國小眾品牌Forbes & Lomax，每個開關要價800美元（約合新台幣2萬6083元），依然成為設計圈新寵。

設計師布希（Jamie Bush）觀察，客戶現在想要真正按下去的開關，要能清楚感受到「喀噠聲」。這顯示，智慧家庭產業雖持續轉型、試圖說服更多業主與設計師採用，但在整體環境低迷、需求疲軟的情況下，未來恐仍將面對逆風。

資料來源：Hollywood Reporter、The Verge、IDC

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《原文越有錢越避開智慧宅？科技富豪們為何瘋住「笨蛋宅」》