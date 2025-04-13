國際海事組織達成減排協議 2028年起對船舶超排罰款

各國在聯合國（UN）國際海事組織會議上，已就全球海運的燃料碳排標準達成協議。根據協議，將從2028年起對超出排放標準的船舶徵收費用，並對使用較潔淨燃料的船隻給予獎勵。

路透社報導，美國退出本週在英國倫敦舉行的國際海事組織（International Maritime Organization, IMO）氣候會談，敦促其他國家仿效，並揚言若對美國船舶收取任何費用，將採取「對等措施」。

儘管如此，多數國家仍同意這項削減二氧化碳的措施，以協助達成IMO的目標，也就是在2030年底前將國際海運淨排放減少20%，並在2050年底前歸零。

根據這項減排協議，自2028年起，船舶每排放一公噸超出固定排放上限的二氧化碳當量，將被罰款380美元；若超過更嚴格的排放限額，則須額外再支付每公噸100美元的罰款。

各國仍須在今年10月的IMO會議上進行最終批准。不過，這次會談也暴露各國政府對於海運產業減少其環境影響的速度立場分歧。

與會代表告訴路透社，對所有海運排放徵收更嚴格碳稅的提案受到易受氣候變遷影響的太平洋國家、歐盟（EU）和英國的支持，但因中國、巴西和沙烏地阿拉伯在內的多國反對而被擱置。這些太平洋國家在11日的表決中棄權。

這項協議預計從2030年起可望創造高達400億美元的收入，其中部分將用於補貼高成本的零排放燃料，以促進其普及。

到2030年，主要排放限制將要求船隻將燃料的排放強度從2008年基準降低8%；更嚴格標準將要求減少21%。到2035年底前，主要標準將要求船隻的燃料排放減少30%；更嚴格標準為43%。

將碳排量降低至更嚴格標準以下的船隻，將獲得可轉售給未達標船隻的信用額度。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）稱這項協議為邁向「巴黎協定」（Paris Agreement）目標的「有意義的一步」，但也指出，該協議尚未能確保海運業完全履行其應有的減碳責任。

英國交通大臣亞歷山大（Heidi Alexander）表示，這項協議將鼓勵減排，並推動潔淨燃料發展。

萬那杜氣候變遷部長雷貞瓦努（Ralph Regenvanu）指出，各國「未能支持一套足以讓海運業走上將升溫控制在攝氏1.5度內的道路」，這是科學家認為，能避免全球暖化造成最嚴重破壞的關鍵門檻。地勢低窪的萬那杜是最受氣候變遷威脅的國家之一。