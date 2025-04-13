全球股災…現在該貪婪還是恐懼？投資大老：你該看看百貨公司折扣

橡樹資本創辦人霍華馬克思（Howard Marks）於4月4日接受彭博採訪，對川普對等關稅提出洞見。

他是價值投資界備受推崇《投資最重要的事》一書作者；華爾街日報曾經評論，霍華馬克思的備忘錄，媲美波克夏的股東大會。

在川普對等關稅引爆全球股災之時，他認為，幾乎沒有人可以回答「是否跌過頭」這個問題，並認為這是他50年職業生涯看過的最劇烈變動。以下是霍華馬克思的受訪精華：

全球化，是八十年繁榮的引擎

「瑞士人不該做義大利麵」

記者問（以下簡稱問）：你要如何衡量像這週早些時候宣布的「關稅」這種潛在的典範轉移（paradigm shift）呢？

霍華馬克思答（以下簡稱答）：首先，「衡量」這個詞其實並不正確，因為它暗示著可以量化，但這是做不到的。這種事根本沒有什麼可以量化的依據。

你要如何判斷、如何思考這些變化呢？你知道，這大概是我職業生涯中看過最大的環境變動。（This is the biggest change in the environment that I've seen probably in my career.）

我們從自由貿易、全球貿易與全球化的體系，走向一個對貿易進行多方面重大限制的體系，這也代表美國正在邁向孤立。

我認為，自第二次世界大戰以來的這80年，是人類歷史上經濟最好的時期，其中一個主要原因就是貿易的發展。

我認為我們的確經歷過「潮水上漲，船隻皆浮」的時代，而貿易就是其中非常關鍵的一部分。

所有聽眾都應該理解貿易的作用——每個國家在某些事情上做得比較好、某些比較差。當每個國家都專注於做它最擅長、成本最低的事情，然後把這些東西賣給需要的國家，再由那些國家做其他事情並賣給別人，全球的福祉才會最大化。

這就是貿易的運作方式。我不知道這樣說政治正不正確，但好消息是：義大利人做義大利麵，瑞士人做手錶。

如果我們停止世界貿易，瑞士人得自己做義大利麵，義大利人得自己做手錶，那這個世界可能會——嗯，可以說是——讓這兩個國家的人都過得比較差。

這就是我們現在面對的問題，我們絕對不該低估從全球化中所獲得的好處。

全球化如何讓美國人「買得起」

關稅來了，誰要付錢？

我在十年前的一篇備忘錄中提到過，有一段長達25年的期間，美國的耐久財價格在經過通膨調整後下跌了40%。

這讓通膨受到抑制，也讓所有美國人能夠以低價買到商品。如果我們沒有全球貿易，我們就失去了這項好處。

你知道，這些關稅的目的是為了鼓勵國內生產。但有誰會相信，美國製造的大多數商品會和進口品一樣便宜？換句話說，東西會變得更貴。

全球化帶來了金融上的好處，包括抑制通膨。

如果我們（美國）在那25年內沒有從海外購買電視和家電，價格沒有下降，那麼通膨會是多少？答案是會高出很多。

所以，關稅就是一種額外成本。總得有人來付。而大多數人認為是消費者要承擔這些成本。

當然，也有可能是進口商、出口商，或出口國政府來支付這些關稅。但無論如何，這是一筆額外的成本，而關稅收入會流向政府。

現在該進場？還是觀望？

「今天我們知道的比平常少得多」

問：那麼，整個社會真的會因此而變得更好嗎？

答：當你在這種環境下評估特定資產類別的風險與報酬時，可能會有無數種結果。

問：你在近五十年的職業生涯中，總是在市場錯價（dislocation）時期表現出色。那現在是該進場的錯殺時刻嗎？還是該觀望？

答：這確實是一段市場錯殺期。每個人都得自己判斷目前資產價格的下修到底是合理、不足，還是過頭了。

如果跌得太多，那你應該兩腳一起跳進去（If it's excessive, you should jump in with both feet.）。如果跌得還不夠，那就應該等市場再調整。

而這種判斷是無法如質（qualitatively）做出的。你剛才用「衡量」這個詞，我稍微糾正了一下。

沒有一個地方可以查，沒有一種分析可以讓你判斷當前資產價格是否符合未來的環境。其實從來都沒有。

這一切永遠只是猜測、推論。這也是為什麼偉大的投資人之所以偉大：因為他們比其他人更擅長做出這種判斷。

而今天的難度格外高，因為我們完全不知道未來會怎樣......通常我們會以為自己知道未來可能會發生什麼。

我們通常假設未來會和過去差不多，據此進行推論。大多數時候這是有用的，因為世界的變化幅度不大。

但最近幾天的事件，震動了整個世界經濟，甚至超越經濟領域，動搖了地緣政治與國際秩序。

沒有人知道接下來會變成什麼樣子。真的沒有人知道。我敢說，如果你告訴我六個月後我們的規則會是什麼，我敢打賭你猜錯了。

現在是一個混亂流動的狀態...你根本不可能知道未來會怎樣！

即便你知道美國會怎麼做，而且六個月後還是一樣，但我們不知道其他國家會怎麼做，不知道這些行為會造成什麼影響。

所以，我一直反對預測，我不相信宏觀預測（macro forecasting），不管是我自己的還是別人的。而且今天我們知道的比平常還要少得多。

那些習慣依據預測來過日子的人會說：「未來會發生這個，所以我要做這個；未來會發生那個，所以我要做那個。」

但真正需要知道的是：如果你要依賴預測行事，你需要的不只是預測本身，還需要估算這個預測正確的機率。

而今天，不管你的預測是什麼，你都得承認：它正確的機率比以往都低。因為我們知道未來會長什麼樣的機率，現在比歷史上任何時候都還低。這就是我現在的感受。

現在該恐懼？還是該貪婪？

誰知道現在是風險來了、或只是好商品在打折

問：那現在是應該恐懼，還是應該貪婪的時候？（Is this a time to be fearful or greedy?）

答：你知道在彭博（Bloomberg）的辦公室裡你該怎麼說嗎？要以你隔壁鄰居——百貨公司 Bloomingdale's的邏輯來想。

Bloomingdale's 現在全館打折。S&P在過去兩天下跌了8%，過去六週跌得更多。這是在打折啊，應該讓人產生買進的念頭。它會不會繼續跌？沒有人知道。現在價格公不公平？也沒有人知道。

但每當價格下跌時大家都逃離市場，因為他們認為那代表風險。但這其實只是商品在打折而已。

當然，這需要一點時間。我原本想說需要一個專業人士，但其實需要的是「訓練期之前的專業人士」，而這種人非常少，才能判斷出這些折價是否足夠、是否合理。

但你絕對應該去看看，而不是說：「等一下，當價格是100的時候我做了XYZ，現在價格是 90，我就要抵制它。」光是這樣講就不合理，你應該仔細審視。

美國仍是好投資？

你喜歡「購物不付錢」的人嗎

問：你還認為美國是最好的投資標的嗎？

答：我覺得美國可能還是最好的地方，但不像以前那麼「最」了。因為如果你想想那些讓美國成為最佳投資地的因素：

其中之一是法治（One of them was the rule of law）。而今天這點可能已經不那麼確定了。另一個是結果的可預測性，現在也不如以往。

還有一點，多年來美國投資環境中最大的缺點就是我們的財政狀況——赤字與債務。

美國的行為就像是一個拿著「黃金信用卡」的人，沒有限額，也永遠不會收到帳單。所以你當然可以花得比你賺的多。那如果你有一張黃金卡，你會怎麼做？也許你會買一輛好車，但想想算了，不如把車全買了，反正帳單不會來。

這就是我們的行為模式，也是華府花錢的方式。但——最近這些事件會改變這一切嗎？它們會讓我們開始有信用上限嗎？會不會讓帳單最終真的出現？

如果這兩個問題的答案有一個或兩個都是「是」，那就是一個真正的風險。

如果人們不再喜歡美元，不再願意投資美國，不願意持有無限量的美國國債？

如果我們把別人惹毛了，他們即使承認美國信用還不錯，也不想持有美國的債務，因為「看看他們怎麼對我」。

那麼，美國的財政狀況就會變得非常複雜。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文全球股災，現在該貪婪還是恐懼？霍華馬克思：你該看看百貨公司折扣》