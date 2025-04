全球股災…現在該貪婪還是恐懼？投資大老：你該看看百貨公司折扣

橡樹資本創辦人霍華馬克思(Howard Marks)於4月4日接受彭博採訪,對川普對等關稅提出洞見。

他是價值投資界備受推崇《投資最重要的事》一書作者;華爾街日報曾經評論,霍華馬克思的備忘錄,媲美波克夏的股東大會。

在川普對等關稅引爆全球股災之時,他認為,幾乎沒有人可以回答「是否跌過頭」這個問題,並認為這是他50年職業生涯看過的最劇烈變動。以下是霍華馬克思的受訪精華:

全球化,是八十年繁榮的引擎

「瑞士人不該做義大利麵」

記者問(以下簡稱問):你要如何衡量像這週早些時候宣布的「關稅」這種潛在的典範轉移(paradigm shift)呢?

霍華馬克思答(以下簡稱答):首先,「衡量」這個詞其實並不正確,因為它暗示著可以量化,但這是做不到的。這種事根本沒有什麼可以量化的依據。

你要如何判斷、如何思考這些變化呢?你知道,這大概是我職業生涯中看過最大的環境變動。(This is the biggest change in the environment that I've seen probably in my career.)

我們從自由貿易、全球貿易與全球化的體系,走向一個對貿易進行多方面重大限制的體系,這也代表美國正在邁向孤立。

我認為,自第二次世界大戰以來的這80年,是人類歷史上經濟最好的時期,其中一個主要原因就是貿易的發展。

我認為我們的確經歷過「潮水上漲,船隻皆浮」的時代,而貿易就是其中非常關鍵的一部分。

所有聽眾都應該理解貿易的作用——每個國家在某些事情上做得比較好、某些比較差。當每個國家都專注於做它最擅長、成本最低的事情,然後把這些東西賣給需要的國家,再由那些國家做其他事情並賣給別人,全球的福祉才會最大化。

這就是貿易的運作方式。我不知道這樣說政治正不正確,但好消息是:義大利人做義大利麵,瑞士人做手錶。

如果我們停止世界貿易,瑞士人得自己做義大利麵,義大利人得自己做手錶,那這個世界可能會——嗯,可以說是——讓這兩個國家的人都過得比較差。

這就是我們現在面對的問題,我們絕對不該低估從全球化中所獲得的好處。

全球化如何讓美國人「買得起」

關稅來了,誰要付錢?

我在十年前的一篇備忘錄中提到過,有一段長達25年的期間,美國的耐久財價格在經過通膨調整後下跌了40%。

這讓通膨受到抑制,也讓所有美國人能夠以低價買到商品。如果我們沒有全球貿易,我們就失去了這項好處。

你知道,這些關稅的目的是為了鼓勵國內生產。但有誰會相信,美國製造的大多數商品會和進口品一樣便宜?換句話說,東西會變得更貴。

全球化帶來了金融上的好處,包括抑制通膨。

如果我們(美國)在那25年內沒有從海外購買電視和家電,價格沒有下降,那麼通膨會是多少?答案是會高出很多。

所以,關稅就是一種額外成本。總得有人來付。而大多數人認為是消費者要承擔這些成本。

當然,也有可能是進口商、出口商,或出口國政府來支付這些關稅。但無論如何,這是一筆額外的成本,而關稅收入會流向政府。

現在該進場?還是觀望?

「今天我們知道的比平常少得多」

問:那麼,整個社會真的會因此而變得更好嗎?

答:當你在這種環境下評估特定資產類別的風險與報酬時,可能會有無數種結果。

問:你在近五十年的職業生涯中,總是在市場錯價(dislocation)時期表現出色。那現在是該進場的錯殺時刻嗎?還是該觀望?

答:這確實是一段市場錯殺期。每個人都得自己判斷目前資產價格的下修到底是合理、不足,還是過頭了。

如果跌得太多,那你應該兩腳一起跳進去(If it's excessive, you should jump in with both feet.)。如果跌得還不夠,那就應該等市場再調整。

而這種判斷是無法如質(qualitatively)做出的。你剛才用「衡量」這個詞,我稍微糾正了一下。

沒有一個地方可以查,沒有一種分析可以讓你判斷當前資產價格是否符合未來的環境。其實從來都沒有。

這一切永遠只是猜測、推論。這也是為什麼偉大的投資人之所以偉大:因為他們比其他人更擅長做出這種判斷。

而今天的難度格外高,因為我們完全不知道未來會怎樣......通常我們會以為自己知道未來可能會發生什麼。

我們通常假設未來會和過去差不多,據此進行推論。大多數時候這是有用的,因為世界的變化幅度不大。

但最近幾天的事件,震動了整個世界經濟,甚至超越經濟領域,動搖了地緣政治與國際秩序。

沒有人知道接下來會變成什麼樣子。真的沒有人知道。我敢說,如果你告訴我六個月後我們的規則會是什麼,我敢打賭你猜錯了。

現在是一個混亂流動的狀態...你根本不可能知道未來會怎樣!

即便你知道美國會怎麼做,而且六個月後還是一樣,但我們不知道其他國家會怎麼做,不知道這些行為會造成什麼影響。

所以,我一直反對預測,我不相信宏觀預測(macro forecasting),不管是我自己的還是別人的。而且今天我們知道的比平常還要少得多。

那些習慣依據預測來過日子的人會說:「未來會發生這個,所以我要做這個;未來會發生那個,所以我要做那個。」

但真正需要知道的是:如果你要依賴預測行事,你需要的不只是預測本身,還需要估算這個預測正確的機率。

而今天,不管你的預測是什麼,你都得承認:它正確的機率比以往都低。因為我們知道未來會長什麼樣的機率,現在比歷史上任何時候都還低。這就是我現在的感受。

現在該恐懼?還是該貪婪?

誰知道現在是風險來了、或只是好商品在打折

問:那現在是應該恐懼,還是應該貪婪的時候?(Is this a time to be fearful or greedy?)

答:你知道在彭博(Bloomberg)的辦公室裡你該怎麼說嗎?要以你隔壁鄰居——百貨公司 Bloomingdale's的邏輯來想。

Bloomingdale's 現在全館打折。S&P在過去兩天下跌了8%,過去六週跌得更多。這是在打折啊,應該讓人產生買進的念頭。它會不會繼續跌?沒有人知道。現在價格公不公平?也沒有人知道。

但每當價格下跌時大家都逃離市場,因為他們認為那代表風險。但這其實只是商品在打折而已。

當然,這需要一點時間。我原本想說需要一個專業人士,但其實需要的是「訓練期之前的專業人士」,而這種人非常少,才能判斷出這些折價是否足夠、是否合理。

但你絕對應該去看看,而不是說:「等一下,當價格是100的時候我做了XYZ,現在價格是 90,我就要抵制它。」光是這樣講就不合理,你應該仔細審視。

美國仍是好投資?

你喜歡「購物不付錢」的人嗎

問:你還認為美國是最好的投資標的嗎?

答:我覺得美國可能還是最好的地方,但不像以前那麼「最」了。因為如果你想想那些讓美國成為最佳投資地的因素:

其中之一是法治(One of them was the rule of law)。而今天這點可能已經不那麼確定了。另一個是結果的可預測性,現在也不如以往。

還有一點,多年來美國投資環境中最大的缺點就是我們的財政狀況——赤字與債務。

美國的行為就像是一個拿著「黃金信用卡」的人,沒有限額,也永遠不會收到帳單。所以你當然可以花得比你賺的多。那如果你有一張黃金卡,你會怎麼做?也許你會買一輛好車,但想想算了,不如把車全買了,反正帳單不會來。

這就是我們的行為模式,也是華府花錢的方式。但——最近這些事件會改變這一切嗎?它們會讓我們開始有信用上限嗎?會不會讓帳單最終真的出現?

如果這兩個問題的答案有一個或兩個都是「是」,那就是一個真正的風險。

如果人們不再喜歡美元,不再願意投資美國,不願意持有無限量的美國國債?

如果我們把別人惹毛了,他們即使承認美國信用還不錯,也不想持有美國的債務,因為「看看他們怎麼對我」。

那麼,美國的財政狀況就會變得非常複雜。

