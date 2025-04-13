英國會通過緊急法案 政府將接管中資英國鋼鐵公司

英國國會今天通過緊急法案，以維持中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司（British Steel）旗下工廠繼續運作，英國政府隨後宣布將接管這間公司，且不排除將它收歸國有。

法新社報導，英國鋼鐵公司位於英格蘭北部的工廠陷入困境，面臨即將關門的命運，英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示其政府透過立法「介入拯救」這間公司。

在鮮少召開的週末會議上，英國國會無異議批准接管英國鋼鐵公司斯康紹普（Scunthorpe）工廠的營運。這間工廠雇用數以千計員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要的鋼鐵。

由於英國一度強健的鋼鐵產業落入衰退，英國政府將斯康紹普工廠可能關閉，視為對該國長期經濟安全構成風險。

根據英國媒體報導，英國國會今天晚間通過緊急法案後，官員準備好進行接管。

一位政府官員指出，將英國鋼鐵公司收歸國有可能是下一步舉措後，施凱爾堅稱「考慮採取任何方案以確保（鋼鐵）產業的未來」。

斯康紹普工廠先前傳出爆發抗議活動，有報導指出，工人今天上午阻止中國敬業集團高層進入工廠的重要區域。

英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國鋼鐵公司工人趕走試圖進入工廠關鍵區域的「中國高層代表團」。