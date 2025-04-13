美通膨恐惡化 FED：必要時出手

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯十一日警告，川普的關稅措施導致不確定性「瀰漫」，將使今年美國通膨率最高可能上升到百分之四，失業增加，並打擊經濟成長。波士頓區聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，聯準會（Fed）「絕對有準備」在必要時以多種工具協助穩定金融市場。

威廉斯表示，「不確定性瀰漫已愈來愈明顯，尤其是各項調查及來自企業界的訊息等軟數據」，「消費者信心已大幅下降，企業信心指標亦然」。他預測今年通膨率將達百分之三點五至百分之四，失業率將上升到百分之四點五至百分之五，經濟成長率將降到百分之一以下。

威廉斯對經濟的看法，比三月中聯準會會議時提出的最新預測更嚴峻；當時多數決策官員預測今年通膨率為百分之二點七，經濟成長率為百分之一點七。

密西根大學十一日公布的四月消費者調查月報指出，消費者信心指數從五十七降到五十點八，低於經濟學者預估的五十四點五，是連續第四個月大幅下降，達到二○二二年六月來最低點；通膨預期則上升到一九八一年來高點。

柯林斯說，市場持續運作良好，並未看到整體性的流動性問題，但如果市場運作或流動性疑慮升高，Fed的確擁有工具解決。但她認為緊急降息並不是Fed因應市場運作惡化時的主要工具，Fed任何干預行動，將視所看到的情況而定。柯林斯也預測今年通膨率將遠高於百分之三。