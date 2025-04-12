美國人對陸貨仰賴有多重？從微波爐到芭比娃娃都受影響

如果美國民眾現在想買台新微波爐，最好趕快去買，因為再過不久他們可能只買得了外賣。去年進口到美國的微波爐有90%來自中國，而北京當局控制了全球四分之三的出口市場。

英國金融時報（FT）報導，微波爐是面臨美國總統川普新課徵的125%關稅、且進口額超過10億美元的50多項產品之一。除此之外，去年進口到美國的超過四分之三手機、遊戲機、食物調理機以及電扇，也都是由大陸製造。

爸媽想幫小孩買玩具也同樣將面臨到關稅衝擊。大陸生產了75%的美國去年進口的玩偶、三輪車、滑板車和其他有輪玩具。

生產芭比娃娃的玩具大廠美泰兒（Mattel）已經警告，該公司可能提高美國售價，以抵銷關稅衝擊，而且該公司是在川普最新一次升級美中關稅戰之前，就發出這項警告。美泰兒表示，他們有40%的產品是在大陸製造。

彼得森國際經濟研究所資深研究員布朗表示，川普對等關稅的速度和規模，意味著成本較有可能將轉嫁給美國消費者。這次的對中關稅不僅幅度很高、速度很快，「還針對許多在川普第一屆任期未受影響的消費性商品」，「如今想買這些產品的消費者將有很大機會面臨到大幅漲價」。

現任職顧問公司SEC Newgate的前英國貿易部官員雷尼森表示，中國大陸對全球出口如此高度的主宰，意味著要找到替代的製造商將不容易。「雖然美國和西方企業近年來已逐漸將供應鏈從大陸移往其他亞洲國家，但由於大陸的原物料和零組件仍進到他們組裝的產品，許多將仰賴產品的個別規定，以及這些國家和美國有多友好。」

她補充說：「鑒於大多數的東南亞國家已擴大其工業產品生產，真正的挑戰較不在於尋找替代供應商，而是在於美國在和這些國家的協議裡設下哪些條件。」

不過，買家最擔心的，還是未來有可能會完全買不到有些產品。密西根州立大學商學院教授米勒說，「消費者擔心，進口商會因為害怕無法把關稅成本上漲轉嫁給消費者，而停止從大陸進口一些商品。」