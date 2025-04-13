金價刷新高 油價可能跌破50美元

美國總統川普就職後，國際金融市場動盪，唯一不變的是國際金價走升趨勢，不僅有各國央行持續掃貨，對等關稅之亂也將避險資金吸向黃金市場，黃金現貨收盤價十一日以每盎斯三二三六美元刷新高；國際油價則面臨全球經濟放緩與供給擴張雙重壓力，有分析認為，不排除跌破每桶五十美元。

野村投信副總張繼文指出，國際油價現在面臨雙重壓力，一是川普加速開採原油，提升美國原油產能，以抑低油價做為控制通膨的手段之一；二是關稅對抗戰升溫將帶來經濟衰退的疑慮，如果美國經濟下半年放緩或衰退，國際油價恐怕短期內會有跌破五十美元的可能。

影響原油供給量，除了川普政府鼓勵開採，還有石油輸出國組織OPEC及俄羅斯態度。過去三年OPEC已多次減產，未來不太可能進一步減產以支撐油價，俄烏戰爭尚未平息，俄羅斯仍需增加原油出口來維持財政穩定，也是抑制油價的因素之一。

金價與油價走勢，近期形成鮮明對比，這是過去比較少見的情形，一般油價與通膨掛勾，通膨再影響具有避險效果的黃金，邏輯是油價下跌，沒有通膨疑慮，就不需要買黃金保值，但近年已打破此原則，由於去美元化的風潮，各國央行積極增持黃金部位，買盤堅定，金價趨勢穩定向上。

張繼文指出，全球地緣政治風險與經濟前景不確定性升高，強化市場對避險資產的需求，市場悲觀預期美國經濟將「從手術房推到太平間」，加上最近美債暴跌、美元指數跌破一百，導致黃金瘋狂吸金，避風港擠進更多資金靠港，金價再創高光。

包括美銀、高盛、瑞銀等國際機構都建議投資人將百分之十以上的資產，配置於另類資產，黃金就是其中的首選標的，在股債同步下跌的「雙殺」格局下，黃金顯得更具防禦性，進一步推升金價動能。

張繼文表示，過去壓抑金價的兩大因素利率走升與美元強勢，如今並不存在，基本面條件有利於黃金延續多頭，尤其市場普遍預期聯準會將於下半年再次啟動降息，有利於黃金等無息資產的表現。同時，去美元化與美國財政赤字高築，也為金價助攻。何時摸到金價天花板？張繼文說，有人喊到明年四千美元，但價位其實不重要，趨勢往上走是確定的事實。