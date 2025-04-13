美股急拉周線翻紅 本周市場聚焦企業財報

道瓊工業指數上周五（11日）大漲逾600點，美股三大指數上周經歷疫情以來最劇烈波動之後，最終以超過5%的周線漲幅作收。企業即將密集公布財報之際，這種有如雲霄飛車的走勢，恐怕還有得玩，除貿易情勢外，投資人也擔心美國公債賣壓不止。

標普500指數上周五上漲1.8%，一周上漲5.7%；那斯達克綜合指數大漲2.1%，單周漲幅高達7.3%；道瓊工業指數上漲1.6%，周線上漲5%。費城半導體指數上周五大漲2.5%，台積電ADR漲3.9%，周線各漲10.9%和7%。

不過，美股三大指數仍低於川普在白宮玫瑰園宣布關稅之前的水準。

密西根大學消費者信心指數大幅下滑，反映市場對貿易、就業和通膨的疑慮加劇。摩根士丹利、摩根大通和貝萊德率先公布第1季財報優於預期，帶動市場回穩。不過，美國三大銀行公布財報時，不斷出現「變數」、「未知」與「動盪」措詞。摩根大通執行長戴蒙表示，他預料美國公債市場將出現一波「混亂」，迫使聯準會（Fed）進場干預。

美國股、債價格同步大跌，讓不少投資人擔心，公債市場這個傳統避風港，正面臨功能失靈的風險。影響所及，美元也同步重貶，美元指數（DXY）大跌2.8%，一度跌破100。



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